Что такое осознанное блогеропланирование

Исследование «Осознанное блогеропланирование» отвечает на главные вопросы рекламодателей: какие категории блогеров интересны различным сегментам целевой аудитории? Почему аудитория смотрит именно этих блогеров, какие критерии первостепенны? Какие блогеры в целом и внутри каждой категории имеют наивысшие знание и аффинитивность? Кто из блогеров эффективнее мотивирует к покупке? Ответами агентство Okkam Creative (входит в Okkam) поделилось с Sostav.

Феномен «потоковых категорий»

Исследование вводит новый для рынка концепт — «потоковые категории» блогеров. В таких сегментах (например, лайфстайле, ЗОЖ, обзорах кино) аудитория потребляет контент без связи с конкретным инфлюенсером.



Пример «потоковой категории» — лайфстайл, где 40% респондентов не знают конкретных имен, а самый высокий показатель знания — всего 17%. При этом аудитория подписана на большое количество релевантных блогов и внимательно следит за контентом по теме.

Внутри подобных сегментов Okkam Creative рекомендует размещаться сразу у нескольких инфлюенсеров и не тратить ресурсы на поиск идеального лица кампании.

И, наоборот, есть категории, которые невозможно отнести к «потоковым». Например, в сегменте бьюти, авторитет блогера играет ключевую роль. Гоар Аветисян знают 23% аудитории, а показатель «никого не знаю» — 24%. В отличие от «потоковых», в таких категориях личность блогера играет более значимую роль.

Аудитория смотрит блогеров, чтобы расслабиться

Категория «Юмор и развлечения» лидирует для всех возрастов, кроме сегмента 45+. Вне зависимости от тематики блога аудитория предпочитает юмористический формат. Для 60% молодых пользователей (от 18 до 24 лет) он стоит на первом месте с сильным отрывом. Важно учитывать это в том числе при создании рекламных интеграций: рассказать с юмором можно практически про любой продукт.

Высокодоходный креативный класс тоже ищет развлечений

Принято считать, что предприниматели, управленцы, специалисты интеллектуальных профессий в основном смотрят бизнес-контент и научпоп-каналы. Но данные исследования показывают совершенно иную картину: высокодоходный креативный класс, как и все остальные, предпочитает развлекательные форматы. Так, в топе по знанию половина блогеров — из категории «Юмор и развлечения» (например, «Плюшки», Литвин, Виктория Складчикова).

Топ тематик возглавляют новости и путешествия, юмор и музыка на втором месте, на третьем — контент про авто и ЗОЖ. А вот бизнес, экономику и стартапы такая аудитория ставит только на 14-е место. Скорее всего, подобные блоги воспринимаются как часть работы.

Для аудитории 45+ кулинария и познавательный контент интереснее юмора

Следуя естественному паттерну, люди старше 45 лет демонстрируют повышенный интерес к кулинарии и познавательному контенту, а также чаще доверяют рекламе с участием селебрити. Среди них наивысшим знанием обладают Ольга Бузова, Павел Воля, Гарик Харламов, Ксения Собчак и Ксения Бородина.

Аудитория с детьми — не только в блогах о семье

Согласно исследованию, блоги о кулинарии и путешествиях, а также обзоры и распаковки, юмор и даже научпоп входят в топ интересов аудитории с детьми. Это интересно, потому что список доступных для данной целевой аудитории блогеров расширяется далеко за пределы исключительно категории «Семья». Это дает больше возможностей для оптимизации и повышения кост-эффективности кампаний.

В топ-5 блогеров по знанию среди аудитории с детьми до семи лет входят Константин Ивлев, Александр Пушной, Алена,блин!, Натальная карта и Иван Абрамов. Здесь нет ни одного блогера из категории «Семья». В десятку наиболее узнаваемых блогеров для родителей детей от 8 до 14 лет попадает Джарахов — возможно, это связано с фоновым смотрением или способом быть в курсе интересов ребенка-подростка.

YouTube остается популярной платформой для просмотра блогерского контента

Интерес к нему отметили 58% опрошенных. Также YouTube — основная платформа для большинства категорий: лайфстайла, бьюти, интервью, кулинарии, обзоров кино/сериалов, научпопа, тревела и даже юмора. Блогеров, которые пишут про ЗОЖ, аудитория чаще всего читает в Telegram (42%). «ВКонтакте» (смотрят 39% опрошенных) лидирует в сегменте семейного контента.

Принципы осознанного планирования блогеров

На базе исследования в Okkam Creative сформулировали пять принципов, применение которых делает планирование кампаний более прозрачным и, как следствие, эффективным.