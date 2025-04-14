Аналитика Easy Commerce: что влияет на продажи на маркетплейсах

Цена, отзывы или оформление карточки? Эксперты Easy Commerce (технологического партнера Okkam) проанализировали более 100 тыс. товаров на Ozon и Wildberries, чтобы выяснить, какие факторы действительно обеспечивают высокий доход. Результатами исследования агентство поделилось с Sostav.

Продажи на маркетплейсах зависят от десятка параметров — от размера скидки до наличия товара на складе. Но какие факторы действительно «продают»?

На основе данных за ноябрь 2024 — январь 2025 года эксперты сравнили влияние пяти ключевых факторов, которые влияют на продажи: цены и скидки, отзывы покупателей, заполненность карточек товаров, позиции в поиске и рейтинг товара — в разных категориях и на разных платформах.

Исследование проводилось через собственную платформу CAT (Commerce Analytics Tool) с предварительной очисткой данных: из выборки исключили карточки без продаж, с аномальной динамикой и товары, долгое время находившиеся в статусе out of stock. В финальную выборку включили только те товары, которые продаются по схеме FBO.

Ozon

Для исследования отобрали категории с высокой выручкой. На Ozon таких оказалось восемь: «Электроника», «Ювелирные украшения», «Товары для животных», «Хобби и творчество», «Одежда», «Строительство и ремонт», «Мебель», «Игры и консоли». Вес факторов распределился так:

Отзывы и позиция карточки в выдаче почти в равной степени важны для всех категорий. На них приходится 23% и 21% веса соответственно.

Цена и скидка — решающий фактор для дорогостоящих товаров из категорий «Мебель», «Игры и консоли», «Строительство и ремонт». На них приходится 17% и 15% веса.

Заполненность карточек оказалась важным параметром для ювелирных изделий. При этом она в малой степени оказывает влияние на карточки товаров из категорий «Электроника», «Мебель» и «Строительство и ремонт». В целом по Ozon на этот фактор приходится 10% веса.

Рейтинг карточек одинаково значим для всех категорий на Ozon, но на него приходится всего лишь 5% веса.

Пример: у компьютерного кресла в категории «Мебель» цену и отзывы покупатели учитывают больше, чем место в выдаче или полноту заполнения товарной карточки.

Wildberries

В отличие от Ozon, на Wildberries в исследовании анализировали 11 категорий с высокими показателями выручки: «Книги», «Продукты», «Обувь», «Игрушки», «Электроника», «Мебель», «Товары для детей», «Товары для женщин», «Спорт», «Товары для здоровья», «Бытовая техника». Вес факторов распределился следующим образом:

отзывы наиболее важны в категориях товаров «Здоровье», «Товары для детей», «Товары для женщин». Это самый важный показатель на Wildberries: его доля составляет 24% веса;

цена и скидки сильнее всего влияют на продажи в категории «Мебель». На них приходится 19% веса в целом по площадке;

показатель заполненности карточек в среднем имеет больший вес, чем на Ozon: 15% против 10%;

рейтинг наиболее значим для категорий «Спорт», «Книги» и «Товары для детей». Его общий вес составляет 8%, что выше, чем на Ozon;

позиция карточек одинаково важна для всех категорий. На нее также приходится 8% веса.

Сравнение Ozon и Wildberries

Исследование показало: универсальных рецептов успеха нет, но есть закономерности, которые брендам следует учитывать для повышения продаж: