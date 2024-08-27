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27.08.2024 в 06:50

«Читай-город – Буквоед» займёт нишу Pilot и Parker в России

Сеть будет выпускать канцелярские товары

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Книжная сеть «Читай-город — Буквоед» разрабатывает и готовит к запуску линейку канцелярских товаров под собственной торговой маркой (СТМ). Это будут ручки, карандаши, блокноты и степлеры в субпремиальном ценовом сегменте, сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора сети Александра Брычкина.

Запуск нового субпремиального бренда канцтоваров позволит сети претендовать на нишу японского бренда Pilot и частично американского бренда Parker. Планируемый срок старта продаж — 2025 год.

В сети «Читай-город — Буквоед» планируют наращивать долю СТМ-продукции в структуре сегмента некнижных товаров «для получения дополнительной маржи». Сейчас, по его данным, на продажи книг приходится 60% выручки сети, а на продажи сопутствующих товаров — 40%.

По оценке гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, инвестиции в проект могут составлять около 10 млн руб., и несколько десятков млн рублей потребуется на маркетинговую активность для продвижения. Однако, он считает, что расширение ассортимента СТМ среди сопутствующих товаров — хорошая возможность сохранить рентабельность и устойчивость бизнеса в условиях высокой конкуренции с маркетплейсами.

Ранее производители и продавцы канцтоваров сообщили о риске закрытия тысяч магазинов из-за новых правил для маркетплейсов. Они настаивают, что онлайн-площадки неправомерно используют посреднические договоры и заменяют стандартные трудовые отношения привлечением самозанятых.

Читай-город—Буквоед
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