Дмитрий Иоффе, «Чистые игры»: как бизнес помогает экологии

Сегодня термины КСО и ESG вписаны в деятельность многих крупных компании на российском рынке. Внедрение принципов социальной ответственности способствует лояльности со стороны клиентов и партнёров, а также создаёт позитивный имидж среди сотрудников компании. Социальный предприниматель и руководитель межрегиональной общественной организации «Чистые игры» рассказал Sostav о коллаборациях НКО и бизнеса, которые помогают развивать экологическую повестку в России.

ESG в России

По данным Forrester Research, 52% потребителей при выборе бренда учитывают ценности и убеждения, которые он продвигает. В исследовании Nielsen 2014 года 55% респондентов из 60 стран заявили, что готовы заплатить больше за товары и услуги тех компаний, которые занимаются социальными и экологическими проектами.

После ухода многих зарубежных компаний с российского рынка, а также уменьшения количества зарубежных инвесторов, сохранение ESG-повестки хоть и продолжается, но с определенными трудностями. В новых условиях перед предприятиями встал вопрос: прекращать следовать принципам устойчивого развития или продолжать развивать их.

Трудности в развитии КСО и ESG-повестки:

сокращение инвестирования;

с уходом зарубежных компаний ушли их опыт и знания;

Тем не менее в современном мире социальная ответственность стала нормой, и чтобы успешно конкурировать с другими компаниями, бизнесу необходимо внедрять ESG и КСО. Так, в обновленной в октябре экологической политике РУСАЛа, компания ставит цель создать новый подход к производству, отвечающий принципам «зелёной» экономики, а АФК «Система» представила свою первую ESG-стратегию.

Второй конгресс ответственного бизнеса ESG-(Р)Эволюция, организованный РБК, также показал, что ESG-повестка остаётся одной из приоритетных для бизнеса. Исследование Российского института директоров (РИД) показывает, что 82% российских компаний реализуют мероприятия по минимизации или компенсации ущерба, нанесенного окружающей среде, а 70% поддерживают волонтёрские движения и практикуют корпоративное волонтёрство. Кроме того, абсолютное большинство российских компаний (98%) реализует программы КСО для своих сотрудников.

Работа бизнеса и НКО

Сейчас в России появляется тренд на взаимное сотрудничество и коллаборацию бизнеса с НКО. Вместо того чтобы просто участвовать в благотворительных проектах, бизнес переходит на более длительные отношения с НКО и взаимовыгодное сотрудничество. На 2022 год в России насчитывается 87 008 НКО социальной направленности и 10 622 благотворительных организаций. Все они живут на гранты и спонсорскую поддержку.

Участие бизнеса в благотворительности чаще всего краткосрочно, в то время как социально ориентированные проекты вместе с НКО становятся долгосрочными и приносят больший результат для НКО и бизнеса. В построении таких отношений особенно важно доверие обеих сторон друг другу.

Корпоративное волонтёрство

Первый пример сотрудничества НКО и бизнеса — это корпоративное волонтерство, добровольное участие сотрудников определенной организаций в различных социальных программах. Иными словами, НКО устраивает для компании и её сотрудников корпоративы или тимбилдинги. Например, «Чистые игры» проводили командные соревнования по сбору и сортировке мусора на время для таких компаний, как «Лента», «Норникель», «Чистая линия» и другие. Наши мероприятия собираются как конструктор и могут быть в разных форматах, от небольшого квеста на 30 человек до крупного фестиваля с музыкой, ведущим, пикником и дополнительными активностями. Сотрудники компаний решают экологические загадки, собирают и разделяют мусор и получают за это баллы, за которые потом даются призы.

В похожем формате работает НКО «Экологические добровольческие проекты»: под ключ организовываются для бизнеса корпоративные мероприятия на открытом воздухе, сочетающие в себе практические действия (уборка мусора, посадка деревьев, благоустройство) и развлекательно-просветительскую программу. Центральное место в мероприятиях НКО занимает «Охота на колёса», её участники в игровой форме ищут и убирают свалки покрышек.

В свою очередь некоммерческая организация «Большая байкальская тропа» организует для компаний корпоративные поездки на Байкал, которые помогают в построении байкальской тропы. Форматы есть разные: это может быть однодневный проект по строительству тропы с культурно-познавательной программой или проект на несколько дней с проживанием в палаточном лагере, готовкой еды на костре и культурно-познавательной программой. В волонтёрском строительстве тропы уже поучаствовала команда EN+ Group, Lush RUSSIA и SRAS (the School of Russian and Asian Studies).

Совместные проекты

Ещё один популярный вид сотрудничества — совместная организация социальных проектов, где каждая сторона вкладывает в общее дело свои специализированные знания. Бизнес становится финансовой опорой, а также использует маркетинговые знания, в то время как НКО и социальные предприниматели тонко чувствуют потребности общества и умеют направить финансы в нужное русло для достижения максимального социального эффекта.

Примером такого сотрудничества — проект Garnier, «Пятёрочки» и НКО «Чистые игры». Изначально в 2021 году Garnier совместно с «Пятёрочкой» построили «Экопляж» в Витязево в Краснодарском крае. Его оборудовали умным душем, экономящим воду, солнечными батареями, контейнерами для РСО, парковкой для экологичного транспорта, 50 комфортабельными лежаками, современной детской площадкой, спасательной вышкой и зоной для отдыха на песке. Затем «Чистые игры» с Garnier устроили совместный экочеллендж в 30 городах России, во время игровых уборок удалось собрать 52 тонны мусора. Одна из локаций, которая была очищена совместными усилиями, — территория того самого «Экопляжа».

Другой пример успешного совместного развития территорий — это созданная в Перми экотропа «По следам Миндовского» при поддержке СИБУР на месте очищенной территории участниками «Чистых игр».

Помимо проектов по облагораживанию территорий и улучшения инфраструктуры городов, бизнес может стать спонсором мероприятий и экологических фестивалей, устраиваемых НКО. В этом году «Сбер» стал генеральным спонсором всероссийского волонтёрского турнира по сбору и сортировке мусора «Осенний кубок чистоты», где в течение недели жители 77 городов России соревновались в сборе мусора. Помимо финансирования мероприятия, сотрудники «Сбера» сами участвовали в экоквестах в городах присутствия компании. Помимо «Сбера», это же мероприятие ежегодно поддерживает сеть гипермаркетов «Лента».

Кроме того, подобные экоквесты и акции приносят бизнесу яркий контент, который может увеличивать продажи. Такую стратегию, например, использовали бренды J7 и «Пятёрочка»: с каждой пачки купленного сока они отчисляли деньги на проведение некоммерческих соревнований по очистке зелёных территорий «Чистые игры» на берегах Волги.

Приобретение товаров и услуг

Одни из самых частых услуг, приобретаемых бизнесом у НКО, — разработка и внедрение программы «Зелёный офис» и ESG-стратегии, а также комплексная экологизация бизнеса и внедрение раздельного сбора отходов в офисе, на производстве, на мероприятиях и в общественном пространстве. Такие услуги оказывает экологическое движение «Раздельный сбор», экоцентр «Сборка» и «Собиратор». Эти же проекты предоставляют ещё одну популярную услугу — экопросвещение сотрудников через онлайн- и офлайн-встречи, квизы, викторины, квесты, мастер-классы, онлайн-курсы и лекции.

Интересным примером — проведение НКО «Мусора.Больше.Нет» и их экопросветительские мероприятий для компании Dins и «Марвел-дистрибуции». Для сотрудников была организована серия лекций, где простым языком с использованием квизов, викторин и примеров из практики сотрудники НКО рассказали о серьёзности проблемы утилизации отходов.

С другой стороны, бизнес может инвестировать в работу социальных предпринимателей через покупку их товаров. Например, на платформе BuySocial компании могут приобрести предметы для офиса и корпоративные подарки для сотрудников, которые производят российские социальные предприниматели.

Казалось бы, разные миры бизнеса и НКО постепенно находят общий язык и как результат получат очень успешные социальные проекты. Совместная работа бизнеса и НКО получается взаимовыгодной для обеих сторон: НКО получают финансирование и могут продолжать вести свою деятельность, а бизнес получает возможность для развития принципов ESG и сохранения своего социально ответственного имиджа, что способствует его конкурентоспособности.

В новых сложившихся реалиях не может не радовать, что многие российские компании не желают отказываться от поставленных целей по снижению негативного воздействия человека на окружающую среду. К примеру, во время интервью с ESG World, Татьяна Завьялова, эксперт по устойчивому развитию в «Сбере» очень точно и правильно прокомментировала сложившуюся ситуацию: «Сегодняшний момент прекрасен тем, что мы уже всё или очень многое умеем и понимаем, но, с другой стороны, этих инструментов у нас уже и нет. Нет рейтингов, критериев и статистики. Нам нужно создавать своё».