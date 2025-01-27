Число IT-преступлений в России побило пятилетний рекорд

В 2024 году число киберпреступлений в России выросло на 13,1% в годовом выражении, до 765,4 тыс. Их удельный вес в общем количестве преступлений составил 40% (годом ранее показатель был равен 34,8%). Это максимум с 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на данные МВД РФ.

В прошлом году 84,8% преступлений (649,1 тыс.) были совершены с использованием интернета. За год их число выросло на 23%. Количество киберпреступлений с применением средств мобильной связи возросло на 14,3%, до 346 тыс.

Ранее сообщалось, что в 2025 году число преступлений, для совершения которых злоумышленники планируют использовать искусственный интеллект, вырастет в разы. Методы преступников будут совершенствоваться вместе с развитием ИИ, в этом году его применят около 90% нелегальных кибергруппировок.