Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СберМаркетинг
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят
Okkam

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
27.01.2025 в 14:30

Число IT-преступлений в России побило пятилетний рекорд

Их доля достигла 40% от общего количества преступлений, зарегистрированных в стране

В 2024 году число киберпреступлений в России выросло на 13,1% в годовом выражении, до 765,4 тыс. Их удельный вес в общем количестве преступлений составил 40% (годом ранее показатель был равен 34,8%). Это максимум с 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на данные МВД РФ.

В прошлом году 84,8% преступлений (649,1 тыс.) были совершены с использованием интернета. За год их число выросло на 23%. Количество киберпреступлений с применением средств мобильной связи возросло на 14,3%, до 346 тыс.

Ранее сообщалось, что в 2025 году число преступлений, для совершения которых злоумышленники планируют использовать искусственный интеллект, вырастет в разы. Методы преступников будут совершенствоваться вместе с развитием ИИ, в этом году его применят около 90% нелегальных кибергруппировок.

киберпреступления
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.