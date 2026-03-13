Число анимационных брендов в России выросло до 370

В 2005 году в России насчитывалось 13 анимационных брендов, к 2025 году — 370. Об этом рассказала замглавы Минэкономразвития РФ Татьяна Илюшникова на рабочем совещании под руководством министра экономического развития Максима Решетникова. Слова Илюшниковой приводит агентство «Прайм».

В анимационной индустрии занято около 5,5 тыс. человек. Темпы роста рынка опережают приток новых работников. Для решения проблемы нужна корректировка образовательных программ и поддержка российских технологических решений.

Илюшникова отметила, что анимационная индустрия в РФ опирается на модель коммерциализации интеллектуальных прав, которая ориентирована на многоканальную и долгосрочную монетизацию: один продукт — много форматов.

Решетников, в свою очередь, заявил, что анимация перестала быть только развлечением для детей и превратилась в высокотехнологичный сектор, где действуют собственные механизмы монетизации.

Мария Черницына, креативный директор студии анимационного девелопмента «Мультипудель»: Появлению новых студий анимации способствует развитие технологий, продакшены осваивают разный софт, благодаря чему в анимации происходят технологические эксперименты: совмещение 2D и 3D, CGI-композитинг, анимация на игровом движке. Например, мультфильм «Поток», получивший в прошлом году «Оскар», был полностью сделан с применением 3D-программы Blender и стал не только прорывом небольшой компании, но и новым технологическим шагом. Внедрение ИИ позволяет маленьким продакшенам удешевлять процесс производства и создавать свои продукты в короткие сроки. Кроме того, с ростом рынка и выходом на международный уровень появился запрос на новые форматы — подростковые и взрослые мультсериалы. И как раз пришло поколение новых мультипликаторов, которые выросли на аниме. Также все больше инвесторов из традиционного бизнеса хотят развивать свои продукты через анимацию, чему способствует связь с креативной индустрией. К тому же в России сейчас идет активная поддержка анимации со стороны госструктур.

Ранее 80% россиян назвали любимыми мультфильмами проекты «Союзмультфильма». Советская анимация остается общим языком для родителей и детей.