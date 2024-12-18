Четверть россиян стали чаще читать финансовые новости

53% россиян на регулярной основе проверяют ставки по банковским депозитам, чтобы не упустить выгодное предложение. 27% опрошенных в этом году стали активнее читать финансовые новости, чтобы лучше разбираться в экономической ситуации и осознанно выбирать инструменты для инвестирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Выберу.ру».

Из тех, кто стал активнее читать финансовые новости, 44% подписаны на ресурсы Банка России и других ведомств, каждый третий следит за аналитикой блогеров и финансовых консультантов, а 23% читают деловые СМИ для этих целей.

25% респондентов хранят на вкладах от 10 до 20 тыс. руб., 45% - от 21 до 50 тыс. руб. Каждый пятый респондент откладывает сумму на случай, если появится вклад с более высокой доходностью: 20% опрошенных россиян отложили от 51 до 100 тыс. руб, у каждого десятого отложено больше 100 тыс. руб.

Ранее аналитики выяснили, что 89% инвесторов имеют финансовые цели. Главной целью остается недвижимость. Помимо жилья, женщины копят на путешествия, а мужчины предпочитают откладывать средства на автомобили и поддержание здоровья.