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18+
23.08.2023 в 06:10

Chery начнёт собирать машины в России

Китайская компания выберет площадку в стране до конца года

Китайская Chery рассчитывает до конца 2023 года договориться о локальной сборке с местным партнёром. С наибольшей вероятностью в России будут выпускаться машины головного бренда, сообщают «Ведомости» со ссылкой на вице-президента Chery International, председателя совета директоров «Чери автомобили рус» Суня Луцюаня.

Сейчас автоконцерн проводит оценку возможности производства машин на нескольких российских заводах. Среди приоритетных аспектов в выборе площадки — её расположение и стоимость рабочей силы. При принятии решения об открытии локального производства в стране играют роль обязательства, которые компании будет необходимо взять на себя в рамках соглашения с государством, отметил топ-менеджер.

Источники «Ведомостей» называли Chery ключевым претендентом для сборки бывший завод Volkswagen в Калуге. Однако некоторые автоэксперты считают, что он слишком велик для китайского концерна. Локальная сборка экономически целесообразна при продажах на уровне не менее 50 тыс. автомобилей в год в стране, заявил Сунь Луцюань.

За первое полугодие в России было продано 46 970 машин Chery без учета суббрендов. Это в 4 раза больше, чем в тот же период 2022 года. Производство в России есть у Haval, ряд китайских брендов также собирают на калининградском «Автоторе».

Ранее сообщалось, что китайские автопроизводители рекордно увеличили расходы на рекламу в РФ. В первом квартале 2023 года лидируют по расходам Chery и Haval. Вложения Chery в рекламу выросли в 2022 году в 48 раз год к году, а в январе—феврале 2023-го — в 15 раз год к году.

Chery
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