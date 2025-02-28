Chery и агентство Adwise дают старт коммуникационной кампании нового Chery Tiggo 9

16 декабря 2024 года автомобильный гигант Chery вывел на российский рынок флагман внедорожной линейки Tiggo. При поддержке коммуникационного агентства Adwise дистрибьютор бренда разработал рекламную кампанию под названием «Вместе на шаг впереди», в рамках которой предусмотрены продуктовый и имиджевый ролики, включая креатив для медиафасада «Самбо» на Новолужнецком проезде — диджитал-экрана длиной 250 метров. Команда агентства поделилась с Sostav деталями кампании.

Adwise — независимое российское коммуникационное агентство, обладающее экспертизой в сфере автомобильного маркетинга. С начала 2024 года Adwise является креативно-стратегическим партнером Chery Automobile на российском рынке. Агентство решает широкий спектр задач, от стратегии и айдентики до разработки и производства материалов по всем направлениям омниканальной коммуникации бренда.

Все коммуникационные материалы в рамках данной кампании работают на решение задачи — демонстрации технологических преимуществ Chery Tiggo 9. Сторителлинг всей кампании завязан на истории героя, который благодаря взаимной поддержке своей семьи и автомобиля Chery делает решительный шаг вперед.

Екатерина Воронина, генеральный директор Adwise: Быть на шаг впереди — кредо Chery. Бренд одним из первых, из китайских брендов пришел в Россию, наладил сеть дистрибуции и сервиса, внедрял многие технические новинки и сейчас стремится к первенству на семейной территории. Chery Tiggo — линейка автомобилей для семей. Мы рады возможности поддерживать амбиции Chery на российском рынке своей работой и опытом.

Елена Баева, заместитель директора по маркетингу Сhery: Запуск новой модели — всегда большая ответственность. А если речь идет о премиальном автомобиле бренда — нужно удваивать усилия! Несмотря на сжатые сроки, отведенные на разработку и запуск кампании, в постоянном и круглосуточном совместном творчестве с агентством Adwise и нашими коллегами в Китае, мы разработали кампанию, которая обеспечит Tiggo 9 уверенный старт. В этом году многое в нашем маркетинге делается впервые. В том числе мы впервые используем эмоциональные посылы в наших роликах. Новая коммуникация бренда Chery приобретает весьма определенный уклон в сторителлинг. И он основан на человеческих историях и эмоциях, так необходимых для построения связи бренда с людьми. История, которую мы рассказываем в теплой, дружественной и душевной тональности, отсылает нас к семейным ценностям и поддержке, которые как никогда актуальны в современном мире.

Автомобильная марка Chery присутствует на российском рынке с 2005 года. За прошедшие 19 лет компания стала одним из лидеров по продажам и новатором в преобразовании общепринятых процессов в отрасли.