Черный чай испытал падение спроса

Розничные продажи чая за последний год сократились, став единственной категорией горячих напитков с отрицательной динамикой. Потребители все больше переходят на травяные и ягодные напитки, однако это пока не компенсирует падение спроса на чай, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Чек Индекса».

Так, с февраля 2024 года по январь 2025-го продажи чая в рознице упали на 3%, а в офлайн-магазинах — на 4,1%. Черный чай потерял около 4% спроса, зеленый — 6%. Особенно снизились продажи пакетированного черного чая, который занимает половину рынка. Количество торговых точек с чаем уменьшилось на 2%.

Продажи фруктовых и ягодных чаев в первом квартале прибавили 5% год к году. Травяные напитки уже занимают более половины полок в торговых сетях. Эксперты считают эту тенденцию мировой и прогнозируют дальнейшее сокращение спроса на традиционный чай, так как травяные чаи воспринимаются как более полезная альтернатива.

Участники рынка добавляют, что спрос также растёт различные привлекательные формы продажи, например, на пирамидки, замороженные брикеты и смеси.

Спрос на кофе продолжает увеличиваться. Натуральный обжаренный кофе вырос в продажах более чем на 10%. В прошлом году россияне начали чаще приобретать кофе навынос в стаканах объемом 550 мл — потребление напитка в таком формате выросло на 35% и заняло 20% всех заказов в крупных сетях.