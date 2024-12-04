Чат с коллегамИИ: X5 Group и Nectarin помогли пережить первый рабочий день на новой работе

X5 Group — один из крупнейших работодателей России. Компания применяет технологии искусственного интеллекта и стремится создать комфортные условия труда для своих сотрудников. Задача заключалась в создании продукта, который бы отражал сочетание человеческого подхода и технологических решений компании, был полезен как новым, так и опытным сотрудникам X5 Group. Об этом Sostav рассказала команда агентства Nectarin.

Из чего родилась идея?

Когда человек приходит на новое рабочее место, его первым делом добавляют в рабочие чаты, и во многом благодаря им он погружается в рабочие процессы. Но не всегда это происходит с комфортом. Информации часто не хватает, да и не всякий вопрос задашь коллегам, не зная, к кому обратиться, боясь выставить себя глупо или просто из скромности.

Что мы придумали?

Мы создали еще один рабочий чат, важный в первый рабочий день. Чат, в котором на 100% комфортно, можно задавать любые вопросы и получать дружелюбные ответы, содержащие много полезной информации. В этом чате состоят только ИИ-коллеги — персонажи со своими характерами, сферами влияния и даже фирменными шуточками. Они сами расскажут, чем могут помочь пользователю, и погрузят в жизнь X5 Group, мотивируя узнать больше.

Например, Алла CyberCashier много знает о работе в торговых сетях X5 Group. Она любит пользоваться эмодзи. С ней можно обсудить рабочие процессы и любые другие темы, не боясь нарваться, скажем, на пассивную агрессию.

Чат расположен на сайте и, на самом деле, доступен не только новым сотрудникам X5 Group, но и абсолютно всем. ИИ-коллеги знакомят в нем с компанией в целом и с каждой, входящей в ее состав торговой сетью, каждым брендом и сервисом в отдельности.

В период кампании в «Чате с коллегамИИ» можно было участвовать в конкурсе и поговорить с нейросетевыми персонажами, получить от них информацию о своем рабочем месте, совет, поддержку или просто поболтать о том о сем.

Дмитрий Перцов, креативный директор агентства Nectarin: Вся наша жизнь — это чаты. Семейные, рабочие, дружеские, еще дружеские, еще рабочие и так далее. Но, как говорится, больше чатов богу чатов!

Виктор Вязовский, руководитель направления «Бренд работодателя» Х5 Group: Мы активно используем современные технологии, в том числе нейросети. Нам хотелось создать проект, который помог бы продемонстрировать пользу искусственного интеллекта каждому из наших сотрудников. «Чат с коллегамИИ» как раз такой продукт. Он станет еще одним нашим инструментом адаптации новых сотрудников к рабочей среде.

Каких результатов мы добились?

Показы: 75 024 128 (план выполнен на 111%)

Охват: 26 607 257 (план выполнен на 104%)

Клики: 241 546 (план выполнен на 133%)

Переходы на сайт: 154 070 (план выполнен на 278%)

Переходы на голосование: 4 876 (план выполнен на 1 767%)

Состав творческой группы

Nectarin (агентство)

Контентный директор: Елена Трунова

Креативный директор: Дмитрий Перцов

Копирайтер: Владимир Савинов

Арт-директор: Виктория Белоус

Арт-директор: Александр Осипов

Аккаунт-менеджер: Юля Ставицкая

Production-директор: Макс Комаров

Production-директор: Рамиль Сафьянов

Ведущий проджект-менеджер: Павел Васильев

Проджект-менеджер: Евгений Царев

Дизайнер отдела Production: Евгений Голованов

Перфоманс-директор: Гена Острейковский

Специалист по контекстной рекламе: Даша Журавлёва

Специалист по контекстной рекламе: Оля Мартышина

Руководитель текущего бизнеса отдела медиапланирования: Наталья Надежкина

Руководитель группы отдела медиапланирования: Оксана Тишкова

Специалист отдела медиапланирования: Даня Осинцев

Руководитель отдела трафика и аналитики: Саша Першина

Таргетолог: Саша Малаева

Таргетолог: Даша Пятинцева

Руководитель отдела веб-аналитики: Дмитрий Лоскутов

Специалист отдела веб-аналитики: Августина Шкарина

Дизайнер-иллюстратор: Роман Рожков

Моушн-дизайнер: Настя Курочкина

X5 Group (клиент)

Директор по бренду работодателю: Мария Верномудрова

Руководитель направления «Бренд работодателя»: Виктор Вязовский

Старший менеджер по внешним коммуникациям: Юлия Ситанова

Младший менеджер по бренду работодателю: Вероника Новоселова