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18+
07.02.2025 в 13:25

Changan может начать сборку автомобилей в России на «Автоторе»

Решение позволит китайскому автоконцерну снизить расходы на фоне роста утилизационного сбора

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Китайский автоконцерн Changan ведет переговоры с калининградским заводом «Автотор» о запуске контрактной сборки своих автомобилей в России. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Текущий статус переговоров и рассматриваемые для локального производства модели собеседникам газеты не известны. Если договоренность будет достигнута, это станет первой локализацией производства Changan в стране.

Changan — единственный из крупных китайских автопроизводителей, чьи машины пока не собираются в России или Беларуси. Сейчас линейка бренда в России представлена 12 моделями, в числе которых седаны, лифтбек, кроссоверы и пикап по цене от 1,5 млн до 4,5 млн руб.

В 2024 году автобренд продал в РФ более 106 тыс. автомобилей, заняв пятую строчку среди лидеров рынка. В январе 2025-го продажи составили порядка 5,1 тыс.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с изданием назвал возможное сотрудничество Changan и «Автотора» «очевидным решением», учитывая рост утилизационного сбора и желание автоконцернов снизить затраты. В случае успешной сделки сборка, скорее всего, будет организована по контрактной схеме с использованием привозных машинокомплектов, считает эксперт.

Автотор Changan
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