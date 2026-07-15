Cеть магазинов Oomph планирует подать заявление о своем банкротстве

ООО «Лист», которое управляет сетью магазинов косметики Oomph, планирует подать в арбитражный суд заявление о собственном банкротстве. Кредиторы компании: инспекция ФНС № 3 по Москве и АО «ТВК Авиапарк» (оператор столичного торгового центра «Авиапарк»). Об этом пишет «Коммерсантъ».

ООО «Лист» было зарегистрировано в 2022 году и контролируется Дмитрием Азаровым. Компания управляет сетью магазинов Oomph, которая была создана на базе российского подразделения британского косметического ретейлера Lush.

Сеть Oomph была запущена в 2022 году, предлагает свежую косметику для ухода с коротким сроком хранения и насчитывает шесть магазинов в Москве.

Выручка ООО «Лист» в 2025 году сократилась на 12% по сравнению с 2024 годом, до 246,3 млн руб. Чистый убыток компании вырос более чем в шесть раз, до 35,5 млн руб.

Эксперты полагают, что трудности Oomph могут быть связаны с неудачным выбором бренда и его позиционированием. Стратегия сети с самого начала строилась на продвижении в офлайн-рознице. Стоимость аренды магазинов и логистики высокая. Собственника могли не устроить объемы продаж и рентабельность.