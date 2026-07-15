Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Независимое брендинговое агентство Ohmybrand

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
15.07.2026 в 11:02

Cеть магазинов Oomph планирует подать заявление о своем банкротстве

Трудности ретейлера могут быть связаны с неудачным выбором бренда и его позиционированием

ООО «Лист», которое управляет сетью магазинов косметики Oomph, планирует подать в арбитражный суд заявление о собственном банкротстве. Кредиторы компании: инспекция ФНС № 3 по Москве и АО «ТВК Авиапарк» (оператор столичного торгового центра «Авиапарк»). Об этом пишет «Коммерсантъ».

ООО «Лист» было зарегистрировано в 2022 году и контролируется Дмитрием Азаровым. Компания управляет сетью магазинов Oomph, которая была создана на базе российского подразделения британского косметического ретейлера Lush.

Сеть Oomph была запущена в 2022 году, предлагает свежую косметику для ухода с коротким сроком хранения и насчитывает шесть магазинов в Москве.

Выручка ООО «Лист» в 2025 году сократилась на 12% по сравнению с 2024 годом, до 246,3 млн руб. Чистый убыток компании вырос более чем в шесть раз, до 35,5 млн руб.

Эксперты полагают, что трудности Oomph могут быть связаны с неудачным выбором бренда и его позиционированием. Стратегия сети с самого начала строилась на продвижении в офлайн-рознице. Стоимость аренды магазинов и логистики высокая. Собственника могли не устроить объемы продаж и рентабельность.

Банкротство Oomph
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.