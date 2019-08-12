«Реклама суровой реальности»: польский художник представил «вклад» мировых брендов в экологию

Польский художник и дизайнер Игорь Добровольский создал серию антирекламных баннеров для крупных мировых компаний, среди которых Danon, Pepsi, Nestlé и «Лукойл». Работа посвящена последствиям массового использования одноразовой пластиковой упаковки и проблеме нефтяных отходов.

Художник показал рекламу компаний такой, как она должна выглядеть по его мнению. Таким образом он призвал бренды всерьёз задуматься над проблемами экологии. Например, жизненно необходимо, чтобы корпорации поставили себе задачу делать более экологичную упаковку для своих продуктов.

Своими работами Добровольский заставил и потребителей задуматься над тем, какое наследие мы оставляем будущему поколению. Так, по мнению учёных, уже к 2050 году пластик будет попадаться в пищу почти всем без исключения птицам и морским обитателям.