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18.06.2021 в 17:35

Cannes Lions Day: в Москве праздник мирового креатива пройдет офлайн — в лучших традициях «Каннских львов»

Мероприятие состоится 25 июня в Императорском яхт-клубе «Красный Октябрь», участники обсудят лучшие отраслевые практики в атмосфере, максимально приближенной к фестивальной

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В этом году самое крупное международное мероприятие креативных индустрий Cannes Lions трансформировалось в Cannes Lions Live. Несмотря на digital-формат, фестиваль остается главной мировой площадкой для демонстрации уникального мастерства. Благодаря работам, поданным на конкурс, меняется общество, культура, создаются культовые бренды. В 2021 году от России подано более 400 работ.

Организаторы российского Cannes Lions Day работают над тем, чтобы мероприятие не уступало каннскому по духу и стилю. Оно соберет топ-менеджеров рекламных и маркетинговых агентств, CEO крупнейших компаний, профессионалов креативной индустрии.

Партнерами Cannes Lions Day на Красном Октябре уже стали: «Красный Октябрь» и группа «Гута», Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), образовательная платформа Skillbox, TWIGA Communication Group, Rodnya Creative PR Studio. Для гостей приготовлены алкоголь и коктейли от Aperol Spritz, из безалкогольных напитков — Borjomi серии Flavored Water.

Программа мероприятия обещает быть насыщенной. На большую часть дня пространство яхт-клуба превратится в дискуссионную площадку. На ней выступят известные отраслевые спикеры. Они поделятся мнениями о грядущих трендах индустрии, ее трансформации. Так, бренд-активизм и взаимоотношения между брендами и креативными агентствами подробно рассмотрят Ольга Дерюгина, category director Nutella&Tic Tac в Ferrero Russia, Влад Ситников, бренд-директор Skillbox. О новых медиа и их героях расскажут Марина Геворкян, генеральный директор «Сноб», писатель Александр Цыпкин, основатель и CEO WildJam и Dream Team House Ярослав Андреев и другие.

Ближе к вечеру начнется вторая часть мероприятия. Гости смогут пройти на онлайн-трансляцию фестиваля Cannes Lions Live, обсудить номинантов и победителей, неформально пообщаться под хорошую музыку.

Прийти на Cannes Lions Day можно будет по приглашению. Их количество ограничено, в соответствии с рекомендациями по проведению мероприятий.

Подробнее узнать о программе, спикерах, условиях участия, спонсорства и коммерческого партнерства можно на сайте организаторов.

Партнерский материал
Cannes Lions 2021 Cannes Lions Live Cannes Lions Day
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