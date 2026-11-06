Cannes Lions расширит программу за пределы рекламной индустрии

Фестиваль креативности Cannes Lions в 2027 году проведет масштабное обновление программы. Организаторы намерены расширить его за пределы рекламной отрасли и объединить представителей разных направлений креативной экономики — от кино, музыки и спорта до моды, дизайна, технологий и развлечений. Об этом сообщает MediaPost.

Для участников из этих сфер создадут программу «Глобальное творческое собрание». Ее лауреаты получат новую награду Lion Laureate, а также смогут выступить на ключевых сессиях фестиваля и принять участие в мероприятиях, посвященных творческому процессу.

Изменится и городская инфраструктура фестиваля: экспозиции награжденных работ, выставки, показы и инсталляции выйдут за пределы Дворца фестивалей и набережной Круазетт. Для доступа к отдельным площадкам и программам за пределами основной территории введут городской фестивальный абонемент. Внешние мероприятия получат статус «Флагманских» или «Рекомендованных».

Организаторы также увеличат на 50% финансирование программы ERA, предоставляющей бесплатные фестивальные пропуска представителям недостаточно представленных сообществ. Объем поддержки составит около $3,4 млн.

Параллельно Cannes Lions обновит категории наград. Brand Experience & Activation Lion переименуют в Experiential Lion, в Creative Brand Lion появится подкатегория для малого и среднего бизнеса, а Entertainment Lion дополнится направлениями для оригинальных развлекательных проектов и кулинарного контента. В PR Lion введут номинацию за креативное использование генеративной оптимизации (GEO). Также пересмотрят категории Creative B2B, Luxury и Social & Creator Lion.

В 2027 году фестиваль пройдет с 21 по 25 июня. О том, как проходили Cannes Lions 2026, читайте на Sostav.