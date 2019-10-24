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24.10.2019 в 15:00

Cannes Lions 2020: Future-fit или игра на опережение

Как выиграть Льва в новом фестивальном сезоне?

На днях в Лондоне завершилась большая встреча представителей фестиваля рекламы и креативности Cannes Lions. VP TWIGA Карина Оганджанян — официальный представитель Cannes Lions/Lions Health в России — рассказывает, что обсуждают в кулуарах и какие нововведения ждут креаторов в новом фестивальном сезоне.

Подошли к концу лондонские встречи представителей Cannes Lions. А будете ли вы любить Канны, если фестиваль будет называться немного иначе? Ну, совсем чуточку? Об этом позже, а пока расскажу про первые впечатления.

Итоги фестиваля Cannes Lions 2019

Работа по осмыслению бренда и его составляющих продолжается в головах великих умов Cannes Lions. Кроме фестиваля, конкурса, платформы Love the Work с архивом всех победителей с 90-х годов прошлого года, Cannes Lions увеличивает свои масштабы и выходит в e-learnings, business intelligence (работа с данными и консалтинг), активно прирастая маркетологами (более 25% участников Фестиваля 2019 — представители брендов/ клиентов) и представителями консалтинговых компаний (think Accenture и проч.).

Интересны итоги Cannes Lions 2019 — удивительно продолжает расти NPS, достигая почти 70%, что есть рекорд последних девяти лет, а в Young Lions NPS вообще равен 100%. Отдельно отмечают рекордную по актуальности для контентную программу — 93% посетителей удовлетворены или очень удовлетворены тем, что увидели, услышали, узнали.

Растёт и уровень посетителей — много топов от маркетинга, медиа, коммуникационных агентств. Для них и контент нужен другой, над этим работает серьезная международная группа.

Появляются новые представители Cannes Lions. Каждая страна, независимо от размера, обьясняет свой интерес необходимостью интегрироваться в международную повестку, актуализировать свой маркетинг, креативность в нем, эффективность креативности и так далее — для повышения конкурентоспособности страны.

Активно меняются и представители по странам — взрослые готовят себе замену, приводят молодых, которые аккуратно и нежно меняют облик фестиваля и всего, что ему сопутствует.

В прошлом году добавили несколько номинаций: Creative Strategy Lion, Entertainment Lion for Sport и ещё несколько нововведений, например, несколько новых, более ранних дедлайнов на подачу заявок и так далее.

Сейчас представили нового Льва — Creative Business Transformation Lion. В этом году новый «трансформационный Лев» будет присуждаться за серьезные изменения в бизнесе, где креативность приводит к новому опыту потребителя, меняя бизнес как таковой.

Этого Льва могут получить компании, которые работают с трансформацией бренда и бизнеса, например консалтинговые компании и Агентства, в портфеле которых можно увидеть digital transformation как услугу.

Как пример того, что может подойти под номинацию: P&G Ventures by P&G — стартап-студия от P&G, работающая над новыми брендами, технологиями, бизнес идеями.

С точки зрения контента, Lions смотрят сейчас в сторону вопросов и готовят ответы для того, чтобы мы с вами соответствовали потребностям завтрашнего дня: «Как креативность меняет бизнес?», «Ответственность брендов и ее влияние на бизнес показатели», «Прикладная креативность: когда дата, технологии и идеи сталкиваются, создавая новые коммуникации и бизнес-процессы».

Как получить льва?

День начался с выступления Creativity matters, где подробно и с графиками было показано, насколько серьезно бренды оценивают креативность на пути к успешному бизнесу и как растёт посещаемость брендами (читай: клиентами) фестиваля Cannes Lions.

Сейчас наступает золотой век креатива, и «на вечеринку технологий и биг-дата мы приносим самое главное — креативность»,— так нам рассказали, и я согласна.

Рассказали и про лестницу креативности, или оценку креативных идей, где 10 — это высший балл, 1 — сильно скромно. Итак (мой, относительно свободный перевод):

  1. Деструктивная (креативная идея)
  2. Заимствованная (несвежая или попросту украденная)
  3. Смущающая, не понятная
  4. Клише
  5. Достойная внимания
  6. Свежая, новая
  7. Ломающая стереотипы
  8. Заразная
  9. Культурный феномен
  10. Легендарная

Понятное дело, что метить надо с 6 по 10, и тогда, может быть, у вас будет Лев.

Очень любопытным, подтверждённым серьёзным лингвистическим анализом, оказался факт самых распространённых или используемых в выступлениях слов на прошедшем фестивале.

Три самых используемых слова

  • Активизм (в смысле социальной ответственности, активности брендов и людей на благо общества).
    Общество считает что за активизм/социальные улучшения ответственны бренды и компании, а не государство. Бренды умрут, если не будут активистами (выступать за социальные интересы общества). 75% потребителей считают, что ничего не случится, если все бренды умрут.
  • e-Коммерция — много ее вариантов, сегодня коммерция не только в онлайн, но и в социальных медиа — роскошный кейс китайского KFC, за месяц набравшего 1 млн франчайзи (пример креативности в коммерции).
  • Accessibility — доступность всего и вся, всем и всегда.

Канны трепещут от осознания этих старых социалистических понятий. Действительно, активизм и доступность (медицина и обучение народу, например) — это же совсем про социалистические ценности. Это вдвойне забавно, если вспомнить, что аудитория — это своего рода creme de la creme рыночной экономики.

Из интересных цифр фестиваля — всего за 5 дней прошло 600 выступлений, речей и мит-апов вне Паласа и столько же — в нем, то есть за 5 дней 1200 важных, серьезных, хорошо подготовленных выступлений.

Должна признаться, что массивы материала с каннской двухдневной встречи остались не до конца здесь раскрытыми, но надо бежать на ужин Представителей — это важная часть программы.

Cannes Lions
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