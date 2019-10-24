Cannes Lions 2020: Future-fit или игра на опережение

На днях в Лондоне завершилась большая встреча представителей фестиваля рекламы и креативности Cannes Lions. VP TWIGA Карина Оганджанян — официальный представитель Cannes Lions/Lions Health в России — рассказывает, что обсуждают в кулуарах и какие нововведения ждут креаторов в новом фестивальном сезоне.

Подошли к концу лондонские встречи представителей Cannes Lions. А будете ли вы любить Канны, если фестиваль будет называться немного иначе? Ну, совсем чуточку? Об этом позже, а пока расскажу про первые впечатления.

Итоги фестиваля Cannes Lions 2019

Работа по осмыслению бренда и его составляющих продолжается в головах великих умов Cannes Lions. Кроме фестиваля, конкурса, платформы Love the Work с архивом всех победителей с 90-х годов прошлого года, Cannes Lions увеличивает свои масштабы и выходит в e-learnings, business intelligence (работа с данными и консалтинг), активно прирастая маркетологами (более 25% участников Фестиваля 2019 — представители брендов/ клиентов) и представителями консалтинговых компаний (think Accenture и проч.).

Интересны итоги Cannes Lions 2019 — удивительно продолжает расти NPS, достигая почти 70%, что есть рекорд последних девяти лет, а в Young Lions NPS вообще равен 100%. Отдельно отмечают рекордную по актуальности для контентную программу — 93% посетителей удовлетворены или очень удовлетворены тем, что увидели, услышали, узнали.

Растёт и уровень посетителей — много топов от маркетинга, медиа, коммуникационных агентств. Для них и контент нужен другой, над этим работает серьезная международная группа.

Появляются новые представители Cannes Lions. Каждая страна, независимо от размера, обьясняет свой интерес необходимостью интегрироваться в международную повестку, актуализировать свой маркетинг, креативность в нем, эффективность креативности и так далее — для повышения конкурентоспособности страны.

Активно меняются и представители по странам — взрослые готовят себе замену, приводят молодых, которые аккуратно и нежно меняют облик фестиваля и всего, что ему сопутствует.

В прошлом году добавили несколько номинаций: Creative Strategy Lion, Entertainment Lion for Sport и ещё несколько нововведений, например, несколько новых, более ранних дедлайнов на подачу заявок и так далее.

Сейчас представили нового Льва — Creative Business Transformation Lion. В этом году новый «трансформационный Лев» будет присуждаться за серьезные изменения в бизнесе, где креативность приводит к новому опыту потребителя, меняя бизнес как таковой.

Этого Льва могут получить компании, которые работают с трансформацией бренда и бизнеса, например консалтинговые компании и Агентства, в портфеле которых можно увидеть digital transformation как услугу. Как пример того, что может подойти под номинацию: P&G Ventures by P&G — стартап-студия от P&G, работающая над новыми брендами, технологиями, бизнес идеями.

С точки зрения контента, Lions смотрят сейчас в сторону вопросов и готовят ответы для того, чтобы мы с вами соответствовали потребностям завтрашнего дня: «Как креативность меняет бизнес?», «Ответственность брендов и ее влияние на бизнес показатели», «Прикладная креативность: когда дата, технологии и идеи сталкиваются, создавая новые коммуникации и бизнес-процессы».

Как получить льва?

День начался с выступления Creativity matters, где подробно и с графиками было показано, насколько серьезно бренды оценивают креативность на пути к успешному бизнесу и как растёт посещаемость брендами (читай: клиентами) фестиваля Cannes Lions.

Сейчас наступает золотой век креатива, и «на вечеринку технологий и биг-дата мы приносим самое главное — креативность»,— так нам рассказали, и я согласна.

Рассказали и про лестницу креативности, или оценку креативных идей, где 10 — это высший балл, 1 — сильно скромно. Итак (мой, относительно свободный перевод):

Деструктивная (креативная идея) Заимствованная (несвежая или попросту украденная) Смущающая, не понятная Клише Достойная внимания Свежая, новая Ломающая стереотипы Заразная Культурный феномен Легендарная

Понятное дело, что метить надо с 6 по 10, и тогда, может быть, у вас будет Лев.

Очень любопытным, подтверждённым серьёзным лингвистическим анализом, оказался факт самых распространённых или используемых в выступлениях слов на прошедшем фестивале.

Три самых используемых слова

Активизм (в смысле социальной ответственности, активности брендов и людей на благо общества).

Общество считает что за активизм/социальные улучшения ответственны бренды и компании, а не государство. Бренды умрут, если не будут активистами (выступать за социальные интересы общества). 75% потребителей считают, что ничего не случится, если все бренды умрут.

(в смысле социальной ответственности, активности брендов и людей на благо общества). Общество считает что за активизм/социальные улучшения ответственны бренды и компании, а не государство. Бренды умрут, если не будут активистами (выступать за социальные интересы общества). 75% потребителей считают, что ничего не случится, если все бренды умрут. e-Коммерция — много ее вариантов, сегодня коммерция не только в онлайн, но и в социальных медиа — роскошный кейс китайского KFC, за месяц набравшего 1 млн франчайзи (пример креативности в коммерции).

— много ее вариантов, сегодня коммерция не только в онлайн, но и в социальных медиа — роскошный кейс китайского KFC, за месяц набравшего 1 млн франчайзи (пример креативности в коммерции). Accessibility — доступность всего и вся, всем и всегда.

Канны трепещут от осознания этих старых социалистических понятий. Действительно, активизм и доступность (медицина и обучение народу, например) — это же совсем про социалистические ценности. Это вдвойне забавно, если вспомнить, что аудитория — это своего рода creme de la creme рыночной экономики.

Из интересных цифр фестиваля — всего за 5 дней прошло 600 выступлений, речей и мит-апов вне Паласа и столько же — в нем, то есть за 5 дней 1200 важных, серьезных, хорошо подготовленных выступлений.

Должна признаться, что массивы материала с каннской двухдневной встречи остались не до конца здесь раскрытыми, но надо бежать на ужин Представителей — это важная часть программы.