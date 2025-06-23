BYYD, Mccann и Honor: как презентовать новый продукт через in-app продвижение

Команда BYYD рассказала Sostav, как мобильная реклама помогла повысить узнаваемость новой модели смартфона Honor в Узбекистане и стимулировать интерес к продукту.

Клиент

Honor — это ведущий мировой бренд, который специализируется на выпуске смартфонов и умных устройств с акцентом на инновации и доступность. Компания стремится объединить передовые технологии с удобством использования.

Цель кампании: повысить узнаваемость Honor на рынке Узбекистана и расширить знания потребителей о новом смартфоне бренда.

Решение

Рынок смартфонов характеризуется сильной конкуренцией и постоянно меняющимися запросами потребителей. Производители регулярно выпускают новые модели, стремятся привлечь внимание аудитории и удержать позиции на рынке.

В этом контексте мобильная реклама играет ключевую роль. In-app продвижение позволяет показывать продукты именно тем, кто заинтересован в приобретении устройства. Это ускоряет процесс принятия решения о покупке. Чтобы увеличить осведомленность о бренде, Honor обратился к мобильной платформе BYYD.

Таргетинг

Чтобы корректно настроить рекламную кампанию и охватить целевую аудиторию, команда BYYD запустила таргетинг с опорой на два критерия:

Социально-демографические признаки,

Релевантные интересы.

Мобайл-специалисты запустили два флайта. Каждый из них был направлен на мужчин и женщин возрастом от 20 до 50 лет. Именно эти пользователи активно применяют мобильные технологии и ценят сочетание современного дизайна с функциональностью. Они часто обновляют устройства и готовы инвестировать в качественные, доступные по цене, гаджеты с высокой производительностью.

Среди целевой аудитории — пользователи, которые находятся в поиске нового смартфона, следят за новинками в сфере электроники и интернет-технологий. Интересы потенциальных клиентов могут включать такие направления, как фотография, музыка, видео, гейминг, блогинг.

Для более точного таргетинга команда BYYD выделила релевантные интересы. К ним относятся кино, спорт, юмор, красота, путешествия, бизнес и другие. Такие занятия могут быть свойственны людям с динамичным образом жизни, что соответствует позиционированию Honor.

Креатив

В качестве рекламного креатива использован видеоформат. Это дает продемонстрировать продукт в действии и через визуальные образы познакомить аудиторию с новым предложением Honor.

Видеокреатив раскрывает функциональные преимущества смартфона, такие как производительность, камера с высоким разрешением, стильный дизайн, водонепроницаемость.

В первом флайте был запущен ролик продолжительностью 35 секунд, во втором — сокращенные версии видео по 25 и 15 секунд.

Результат

Для улучшения показателей рекламной кампании мобайл-специалисты BYYD ежедневно проводили оптимизацию на основе статистики платформы. Они отбирали приложения, которые приносили наименьшие результаты по количеству показов, кликов, вовлеченности и заносили их в Black List.

Благодаря этому удалось сконцентрировать бюджет на более релевантных площадках, а именно тех, которые обеспечивали стабильно высокий уровень взаимодействия с аудиторией.

Чтобы показать объявления целевой аудитории Узбекистана, одним из инструментов рекламной кампании стал геотаргетинг. Он позволяет охватывать пользователей в зависимости от их текущего местоположения. Это особенно важно для продвижения продуктов, связанных с офлайн-продажами, например, смартфонов.

Геотаргетинг помогает повысить релевантность рекламы и увеличить шансы на успешное взаимодействие с потенциальными покупателями. Благодаря возможности настроить рекламу по геолокации пользователей, команде BYYD удалось расширить узнаваемость Honor в Узбекистане, что соответствует главному запросу компании.

За два месяца совместной работы платформе BYYD и маркетинговому агентству Mccann удалось охватить почти 500 тысяч уникальных пользователей и расширить осведомленность о Honor в Узбекистане.

Во время первого флайта удалось перевыполнить план по количеству показов, кликов и просмотров. Баннер охватил 238 745 уникальных пользователей​​. CTR составил 0,94%.

Второй флайт позволил охватить 240 434 уникальных пользователей​​ и добиться CTR 0,94%.

В ходе двух флайтов мужская аудитория проявила больший интерес к рекламе, чем женская. Наибольшую вовлеченность показали юзеры от 20 до 29 лет, которые пользуются смартфонами с операционной системой Android.

Результаты рекламной кампании показали, что in-app продвижение — один из эффективных инструментов для продвижения нового продукта на рынке электронных устройств и подготовки аудитории к дальнейшим этапам воронки продаж.

Команда бренда Honor: Благодаря рекламной кампании с мобильной платформой BYYD нам удалось расширить осведомленность о бренде среди целевой аудитории Узбекистана. Удачно подобранный формат креатива позволил раскрыть сильные стороны продукта и заинтересовать пользователей в покупке нового смартфона. Мы рады результатам сотрудничества. In-app продвижению удалось расширить присутствие бренда на рынке электронных устройств. Благодарим команду BYYD за постоянную оптимизацию кампании, комфортную коммуникацию и поддержку на каждом этапе продвижения.

Команда агентства Mccann: Благодарим команду BYYD за сотрудничество и высокие результаты рекламной кампании. In-app продвижение доказало свою эффективность: помогло привлечь внимание к продукту Honor и повысить его узнаваемость на рынке Узбекистана.