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07.02.2025 в 12:29

В России упали продажи газет и журналов

Эксперты отмечают рост цен на прессу и популярность платных подписок на онлайн-издания

В 2024 году розничные продажи газет и журналов в России сократились на 9%, а покупки подписок на печатные издания снизились на 12%, следует из данных «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД». Данные приводит РБК.

При этом средний чек на покупку прессы вырос: в рознице он достиг 284 руб. (рост на 13% за год), а при подписке — 2580 руб. (+10%).

На фоне падения спроса на бумажную прессу растет популярность подписок на онлайн-издания — их число увеличилось на 23%, а средний чек вырос на 15%. Чаще всего в онлайне подписываются на деловые СМИ, отмечают аналитики.

Эксперты объясняют снижение интереса к печатной прессе цифровизацией, деградацией системы распространения и закрытием точек продаж. Бумажная пресса сохраняет аудиторию среди пожилых людей и востребована в небольших населенных пунктах. Сейчас региональные издания пользуются спросом, поскольку у аудитории есть к ним доверие.

Журналы Газеты печатная пресса
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