Bosch, LG и Samsung теряют лидерство на российском рынке крупной бытовой техники

В последние полгода бренды Bosch, LG, Samsung, Electrolux и другие, лидировавшие по продажам бытовой техники на российском рынке, начали терять свои позиции на фоне остановки импорта и производства в России. За девять месяцев 2022 года их доля в деньгах от продаж крупной бытовой техники упала в несколько раз, сообщает «Коммерсантъ».

При этом, как отмечает издание, освободившиеся места занимают китайские и турецкие бренды — эти производители лидируют почти во всех сегментах. Спрос на продукцию отечественных брендов тоже растёт, однако товары российских марок выросли в цене, а по качеству они всё ещё уступают зарубежным аналогам, указывают эксперты, опрошенные «Ъ».

По их мнению, в перспективе разнообразие брендов на рынке может увеличиться, но если вернутся мировые лидеры, то россияне выберут их товары, если цены не окажутся запредельными.

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов, ссылаясь на данные независимых аналитиков, рассказал «Ъ», что к сентябрю доля прошлогоднего лидера продаж холодильников LG сократилась с 16,1% (в деньгах) до 10,1%. Кроме того, по его словам, упали доли Bosch и Samsung, снижаются продажи Whirlpool, Indesit и других производителей. При этом лидером сегмента с долей 23,5% стал китайский Haier, улучшились позиции турецкого Beko и белорусского «Атланта», добавил эксперт.

В «М.Видео» подтвердили изданию, что на первое место по продажам холодильников вышел бренд Haier. За год он поднялся с третьего места. В «Марвел-Дистрибуции» пояснили, что «в истории китайского производителя на каком-то этапе была достаточно глубокая интеграция с премиальным брендом Liebherr, что помогло развитию». В первую пятёрку также вошёл Beko, указали в «М.Видео».

В сети «Ситилинк» самыми покупаемыми брендами холодильников в штуках оказались «Атлант», «Бирюса» и Nordfrost, а в деньгах — «Атлант», LG, Nordfrost.

По данным Holodilnik.ru, в сегменте стиральных машин лидером в деньгах в сентябре также стал Haier, за год увеличивший долю с 9,8% до 25%. На втором месте принадлежащий Haier Group бренд Candy и Beko. В 2021 году в данном сегменте лидировали LG и Samsung. В «М.Видео» подчеркнули, что Haier стал только вторым, но доля близка к лидеру LG, на третьем месте — Candy. Beko переместился с шестого места на четвёртое. В «Ситилинке» среди стиральных машин в тройку лидеров попали Candy, Indesit и LG.

В малой бытовой технике китайские Xiaomi, Deerma, Dreame, Roborock и другие вышли на лидирующие позиции ещё до начала специальной военной операции. Уход западных вендоров не оказал сильного влияния на данный сегмент, пояснили в «Марвел-Дистрибуции». Конкуренцию китайской технике составляют Tefal и российские Polaris, Bork, Redmond. В «Ситилинке» лидерами по продажам в штуках стали StarWind, Hyundai и Kitfort, в деньгах — StarWind, Philips и Kitfort. Согласно данным «Марвел», за девять месяцев продажи малой техники в целом по рынку «даже выросли» на 5% год к году — до 156,7 млрд руб.

Ранее турецкий производитель бытовой техники и электроники Vestel заявил, что планирует возобновить производство в России. Отмечалось, что для этого компании придётся вложиться в модернизацию площадки в Александрове, закрытой в 2016 году.