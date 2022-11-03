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03.11.2022 в 08:00

Турецкая Vestel планирует возобновить производство в России

У компании площадка в Александрове

Турецкий производитель бытовой техники и электроники Vestel планирует возобновить производство в России. Для этого компании придётся вложиться в модернизацию площадки в Александрове, закрытой в 2016 году, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Vestel владеет марками Luxor и Vestfrost. По данным издания, компания намерена расконсервировать производственную площадку не только для производства собственной продукции, но и для контрактной сборки. В частности, раньше компания производила технику таких брендов, как Whirlpool, Electrolux, и Zanussi.

Источники издания не исключают и вероятность продажи мощностей. На предприятиях Vestel в Турции выпускается широкая линейка техники разных брендов, включая российские.

Производственная площадка Vestel в Александрове открылась в 2003 году. Суммарные инвестиции в проект составили 40 млн долларов. В 2016 году компания объявила о закрытии производства в РФ. Vestel тогда объясняли свой уход из России экономическим кризисом в стране, однако некоторые источники связывали это с инцидентом 2015 года, когда турецкий истребитель сбил в Сирии российский бомбардировщик.

Эксперты прогнозируют, что турецкий бренд при возобновлении производства может занять заметную позицию на российском рынке.

Турецкие инвесторы активно занимают места ушедших европейских и американских производителей в разных сегментах. Ранее стало известно, что турецкая Arçelik (Blomberg, Beko и др.) выкупила мощности американской Whirlpool (Indesit, Whirlpool, Hotpoint) в Липецкой области.

Vestel
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