Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Елена Корниенко (Elena Korn)
Два слова о брендинге и рекламе
СберМаркетинг

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
08.03.2025 в 17:52

Burberry «вышил» путешествие своего культового рыцаря

Бренд необычным образом представил новую коллекцию

В конце февраля прошла Неделя моды в Лондоне, в рамках которой бренды представляли свои новые коллекции. Burberry совместно со студией Blinkink в преддверии показа коллекции Winter 2025 выпустили анимированную короткометражку, в которой показали путешествие рыцаря Burberry по знаковым местам Лондона.

Авторы в течение четырех недель собирали 120 кадров, чтобы в итоге получилось 30-секундный «вышитый» ролик. Каждое изображение было вышито с тщательной точностью, что придает анимации уникальность.

Рыцарь на коне преодолевает путь от Тауэрского моста до галереи Тейт, при этом каждая сцена подчеркивает связь бренда с историей английской столицы.

Кроме того, Burberry представила видео закулисья съемок необычного видео, в котором продемонстрировал рождение анимационного шедевра.

Burberry
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Видео
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.