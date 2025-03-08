Burberry «вышил» путешествие своего культового рыцаря

В конце февраля прошла Неделя моды в Лондоне, в рамках которой бренды представляли свои новые коллекции. Burberry совместно со студией Blinkink в преддверии показа коллекции Winter 2025 выпустили анимированную короткометражку, в которой показали путешествие рыцаря Burberry по знаковым местам Лондона.

Авторы в течение четырех недель собирали 120 кадров, чтобы в итоге получилось 30-секундный «вышитый» ролик. Каждое изображение было вышито с тщательной точностью, что придает анимации уникальность.

Рыцарь на коне преодолевает путь от Тауэрского моста до галереи Тейт, при этом каждая сцена подчеркивает связь бренда с историей английской столицы.

Кроме того, Burberry представила видео закулисья съемок необычного видео, в котором продемонстрировал рождение анимационного шедевра.