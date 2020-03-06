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18+
06.03.2020 в 16:30

Бумаги компании Тинькова показали наибольшее падение на Московской бирже

Предпринимателя обвинили в сокрытии $1 млрд от налоговых органов США

Котировки материнской компании «Тинькофф-банка» TCS Group упали на 14,8%, сообщает «Коммерсант». На 15:30 стоимость расписки составляла 1262,6 тыс. рублей.

Вчера Минюст США официально предъявил Олегу Тинькову обвинение в сокрытии $1 млрд при отказе от гражданства в 2013 году. На тот момент, как утверждает ведомство, бизнесмен владел акциями на указанную сумму. При отказе от гражданства он должен был рассказать о своих активах и заплатить налог, но Тиньков якобы предпочел подать недостоверные сведения.

В декларации Тиньков указал, что его доход составляет меньше $260 тыс. В другом документе — налоговой отчетности лица, отказавшегося от гражданства США, — эта сумма не превышала $330 тыс. За нарушение закона ему может грозить тюремное заключение сроком на шесть лет.

О том, что у Олега Тинькова проблемы с налоговой службой США, стало известно ранее. СМИ писали, что прокуратура США выдала предварительный ордер на арест банкира, но он заплатил рекордную сумму залога, и по его условиям бизнесмену пришлось сдать российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии.

США Олег Тиньков Тинькофф банк
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