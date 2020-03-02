Из-за разбирательств с налоговой США Олегу Тинькову придется оставаться в Лондоне

Главный владелец TCS Group российский предприниматель Олег Тиньков должен будет находиться в Лондоне до окончания судебных разбирательств с US Internal Revenue Service, пишет издание «Ведомости». Эти условия прописаны в судебном решении.

Как сообщил журналистам представитель компании, бизнесмен планирует урегулировать все споры с иском налоговой службы в максимально короткое время. Британское издание Sunday Express, на которое ссылаются «Ведомости», ранее рассказало, что Тиньков внес залог в размере 20 млн фунтов стерлингов (около $36 млн). Благодаря этому он может оставаться на свободе, пока идет суд.

Известно, что бизнесмен сдал паспорта в полицию и теперь должен ходить отмечаться туда три раза в неделю. Также Тинькову нельзя покидать пределы лондонской кольцевой автодороги М25. Передвижения предпринимателя с его собственного согласия отслеживаются электронным способом. А с 19:00 до 7:00 каждый день ему нужно находиться в собственной квартире в районе Кенсингтон.

Ранее стало известно, что налоговая служба США стала инициатором судебных слушаний в отношении основателя и акционера группы TCS Group Holding Plc. (материнская компания «Тинькофф банка»). Они пройдут в Лондоне в феврале-апреле текущего года. Тиньков, который перестал быть гражданином США в 2013 году, будет привлечен к разбирательствам в качестве частного лица, дело не касается ни одной из операционных компаний Tinkoff Group. Других подробностей пока нет.

На фоне этих новостей глобальные депозитарные расписки TCS Group, в которую входит «Тинькофф банк», упали более чем на 12%, указывает РИА «Новости». Стоимость одной бумаги опустилась до 1361 рубля — это минимум с 10 января.