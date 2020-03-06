Олегу Тинькову грозит до шести лет тюрьмы в США

Минюст США официально предъявил Олегу Тинькову, основателю «Тинькофф Банка», обвинение. Ему грозит до шести лет тюрьмы, сообщается на сайте ведомства.

Обвинение считает, что после выхода TCS Group Holding PLC (головной компании банка) на IPO на Лондонской фондов бирже в 2013 году Тиньков владел акциями, стоимость которых оценивается в $1 млрд. Затем Тиньков отказался от гражданства США, но по американским законам должен был сообщить в налоговую службу о прибыли от своих активов, а также заплатить с неё налог. По сообщению ведомства, он подал недостоверную налоговую декларацию, в которой его доход составлял меньше $260 тыс. Американский Минюст считает, что таким образом банкир скрыл сведения об активах на $1 млрд. В другом документе — налоговой отчетности лица, отказавшегося от гражданства США, — эта сумма не превышала $330 тыс.

Таким образом, в случае признания виновным Тинькову грозит лишение свободы на срок до трёх лет по каждому пункту — то есть шесть лет тюрьмы. Также власти США могут наложить на банкира штрафы, но их сумма пока не раскрывается.

О том, что у Олега Тинькова проблемы с налоговой службой США, стало известно ранее. СМИ писали, что прокуратура США выдала предварительный ордер на арест банкира, но он заплатил рекордную сумму залога, ипо его условиям бизнесмену пришлось сдать российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии.