«Будь со мной, не смотри назад»: ТВ-3 представил клип под новый слоган канала

«Стань же тем, кем всегда мечтал» — с этих слов начинается кульминация нового клипа телеканала ТВ-3, выпущенного в эфир весной 2025 года. По словам представителей телеканала, вдохновляющий, поэтичный и мощный по визуальному воздействию ролик стал манифестом главной идеи канала — «Истории, которые вдохновляют». Об идее, музыке и особенностях создании ролика, Sostav рассказала команда проекта.

Герои знаковых проектов ТВ-3 — сериалов «Кордон», «Ронин», «Гоголь», «Лиса», «Крестоносцы», а также зарубежных и российских фильмов и анимации: «Леди Баг и Супер-Кот» — становятся частью общего нарратива. Истории о людях, которые решаются двигаться вперед — в поисках цели, смысла, перемен. В клипе собраны яркие, эмоционально насыщенные сцены, в которых обычные люди совершают поступки, способные вдохновить других: на выбор, на шаг, на движение к себе настоящему. Все это — попытка показать, что перемены начинаются с простых человеческих решений.

Музыкальная композиция, звучащая в клипе, была написана внутри команды ТВ-3: текст родился в процессе работы над концепцией, музыку искали несколько недель. Итоговую версию создал звукорежиссер Артур Габриелян, а исполнил песню музыкант Даниил Киреев — именно его вокал стал ключевым эмоциональным якорем всей работы.

Елена Голдаева, маркетинг-директор ТВ-3: Когда мы с командой утвердили слоган «Истории, которые вдохновляют», нам сразу стало понятно, что его важно не только произнести — его нужно прочувствовать. Слоган — это фраза, а вдохновение — это эмоция. Мы захотели создать визуальное подтверждение нашим словам, чтобы зритель не просто услышал, а прожил это вместе с нами. Так родилась идея клипа: объединить знаковые проекты канала, показать героев, которые идут за мечтой, борются, верят. Этот клип — наша попытка объединить слоган и образ, слово и чувство. Чтобы каждый, кто смотрит, вспомнил свою историю — ту, что вдохновляет двигаться вперед.