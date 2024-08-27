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27.08.2024 в 11:21

Brand Hub запустил медиа для бизнеса

Предприниматели узнают, зачем компании брендинг и как создать продающую презентацию

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Платформа по созданию брендов для малого и среднего бизнеса Brand Hub обзавелась собственным изданием Brand Hub Media. Статьи тематически поделены на три рубрики: бизнес-кейсы, база знаний и лайфхаки. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

В разделе «Бизнес-кейсы» собраны истории предпринимателей, в основном заказчиков услуг Brand Hub. Герои рассказывают, как создавался их бизнес.

В рубрике «База знаний» содержится образовательный контент про брендинг, нейминг, фирменный стиль, UX/UI аудит сайта, дизайн презентаций, упаковку, логотип.

В раздел «Лайфхаки для бизнеса» вошли приёмы и техники для разработки названия, шаблоны контент-планов, презентаций, коммерческих предложений, фреймворки, инструкции по самостоятельной регистрации неймов, чек-листы по запуску.

Brand Hub запустил медиа для бизнеса Brand Hub запустил медиа для бизнеса Brand Hub запустил медиа для бизнеса Brand Hub запустил медиа для бизнеса

Александр Мороз, CEO Brand Hub:

У Brand Hub есть опыт и экспертиза, настало время этим делиться с аудиторией платформы. Это начинающие и уже достаточно успешные предприниматели малого и среднего сегмента бизнеса. Brand Hub за годы работы сумел нащупать и выстроить доверительную коммуникацию с ними и хочет продолжать это делать, многократно умножая эффективность и успех. Brand Hub Media как раз про это: закрепить и приумножить, давая возможность настоящим и будущим читателям, считайте, потенциальным клиентам, сделать правильный выбор в пользу комплексных решений для роста их бизнеса.

У Brand Hub Media также есть Telegram-канал, где редакторы публикуют портфолио завершённых кейсов, свой топ книг, которые помогут создать бренд с нуля, знакомят предпринимателей со значением термина медиа кит, размещают анонсы и розыгрыши.

медиа Brand Hub
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