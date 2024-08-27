Brand Hub запустил медиа для бизнеса

Платформа по созданию брендов для малого и среднего бизнеса Brand Hub обзавелась собственным изданием Brand Hub Media. Статьи тематически поделены на три рубрики: бизнес-кейсы, база знаний и лайфхаки. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

В разделе «Бизнес-кейсы» собраны истории предпринимателей, в основном заказчиков услуг Brand Hub. Герои рассказывают, как создавался их бизнес.

В рубрике «База знаний» содержится образовательный контент про брендинг, нейминг, фирменный стиль, UX/UI аудит сайта, дизайн презентаций, упаковку, логотип.

В раздел «Лайфхаки для бизнеса» вошли приёмы и техники для разработки названия, шаблоны контент-планов, презентаций, коммерческих предложений, фреймворки, инструкции по самостоятельной регистрации неймов, чек-листы по запуску.

Александр Мороз, CEO Brand Hub: У Brand Hub есть опыт и экспертиза, настало время этим делиться с аудиторией платформы. Это начинающие и уже достаточно успешные предприниматели малого и среднего сегмента бизнеса. Brand Hub за годы работы сумел нащупать и выстроить доверительную коммуникацию с ними и хочет продолжать это делать, многократно умножая эффективность и успех. Brand Hub Media как раз про это: закрепить и приумножить, давая возможность настоящим и будущим читателям, считайте, потенциальным клиентам, сделать правильный выбор в пользу комплексных решений для роста их бизнеса.

У Brand Hub Media также есть Telegram-канал, где редакторы публикуют портфолио завершённых кейсов, свой топ книг, которые помогут создать бренд с нуля, знакомят предпринимателей со значением термина медиа кит, размещают анонсы и розыгрыши.