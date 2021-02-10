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10.02.2021 в 17:10

В команде Aviasales появился бот-пиарщик

Он подскажет самые популярные направления, изменения спроса и стоимость билетов

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В PR-команде Aviasales появился «умный и приятный в общении» бот-пиарщик, компания представила нового члена команды редакции Sostav. Telegram-бот собирает данные по перелетам, спросу и ценам на авиабилеты. По словам разработчиков, бот делает это быстро.

Для его создания команда Aviasales проанализировала сотни журналистских запросов и выбрала самые популярные. «Теперь за пару кликов можно узнать, куда этой зимой потянулись туристы, как за год изменились цены на авиабилеты и что происходит со спросом», — говорится в сообщении компании.

При запросе самых популярных направлений можно выбрать город вылета, тип направлений (внутренний и международный) и период. Также бот фиксирует изменение спроса и стоимость билетов по различным направлениям.

Ранее S7 Airlines запустила первый в России флайтшеринг — онлайн-сервис бронирования самолетов для частных перелетов. Пока он доступен к заказу только на территории России в одну сторону или туда-обратно, с вылетом из Москвы или, наоборот, в столицу.

Aviasales telegram-бот
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