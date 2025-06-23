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18+
23.06.2025 в 16:58

«Бондюэль» в новом свете: как помирить в бренде фэшн и уличную еду

Компания и BBDO Branding провели редизайн, превратив облик продуктов в инструмент культурного диалога с потребителем

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В рамках годового партнерства «Бондюэль» и агентство BBDO Branding провели комплексное обновление упаковки продуктовой линейки бренда. Результатом стало не просто визуальное обновление, а стратегическая трансформация, отражающая ценности компании и меняющиеся поведенческие модели потребителей.

Цель редизайна заключалась в том, чтобы сделать упаковку не только заметной на полке, но и релевантной для современной аудитории. В основе новой визуальной концепции — идея эмоциональной связи с потребителем. Упаковка стала продолжением сценариев потребления: так, например, линейка маринадов была оформлена в эстетике фэшн-съемок, а фасоль и замороженные овощи — в стилистике уличной еды.

Каждый элемент дизайна был проработан с учетом восприятия, удобства и соответствия актуальным визуальным кодам. При этом ключевые принципы «Бондюэль» — высокое качество, простота и разнообразие — остались в центре коммуникации.

Компания продолжает следовать своей глобальной миссии: вдохновлять на включение растительных продуктов в повседневный рацион — во имя здоровья людей и устойчивого будущего планеты. Новый дизайн стал визуальным отражением этой философии и важным шагом в укреплении позиции «Бондюэль» на рынке.

Обновление упаковки — это не только креативный, но и стратегический акт, усиливающий узнаваемость бренда и его связь с современной культурой потребления.

BBDO Branding Бондюэль
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