Большой рекламный индустриальный форум 2025

Оргкомитет БРИФ анонсирует подробности проведения нового мероприятия, которое состоится с 10 по 11 июня в «Москоу Кантри Клаб». Ожидается, что в мероприятия примут участие более 300 человек.

Креативные индустрии получили правовой статус относительно недавно. По оценкам экспертов, реклама входит в тройку индустрий, в значительной степени способствующих росту креативной экономики как по доле ВВП, так и по наибольшему количеству занятых специалистов. Именно поэтому БРИФ откроет пленарная сессия «Коммуникационная индустрия 2030: роль в экономике, политике и обществе» — встреча президентов ключевых медиакоммуникационных ассоциаций и представителей профильных органов власти, которая послужит отправной точкой в работе Большого рекламного индустриального форума.

Цель дискуссии — обсудить перспективные направления развития отрасли и выработать соответствующие стратегии. В первой части пленарной сессии эксперты уделят внимание структурным компонентам индустрии, а во втором блоке раскроют основные вызовы, возможности саморегулирования и социальную роль медиакоммуникаций.

Особое внимание будет уделено вопросам систематизации и оценки рекламного рынка. Сергей Веселов, вице-президент АКАР и советник генерального директора НСК, совместно с лидерами рынка обсудит вопросы, касающиеся упорядочения и приведения в соответствие с текущим положением дел на рынке методов оценки объемов рекламного рынка.

Деловая повестка БРИФ охватывает широкий спектр тем, так как реализация потенциала отрасли рекламы зависит от решения ключевых проблем. Один из круглых столов будет посвящен ценообразованию и драйверам роста агентского медиарынка. Главными темами обсуждения станут совершенствование механизмов инвестирования, повышение прозрачности и прогнозируемости процессов для бизнеса. Экспертный анализ затронет актуальную проблематику комиссионных вознаграждений медиаагентств. На основе международного опыта участники разработают рекомендации по формированию сбалансированной модели взаимодействия между рекламодателями и агентствами.

Комиссия АКАР по развитию стратегического сотрудничества со странами БРИКС+ активно работает над созданием благоприятных условий для взаимодействия рекламного сообщества России и стран БРИКС. В рамках второго дня форума будет представлен специальный трек, посвященный формированию эффективных механизмов сотрудничества и укреплению позиций медиакоммуникационной индустрии на международной арене. Круглый стол экспертов станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов взаимодействия и выработки конкретных решений по развитию отрасли в рамках сотрудничества стран БРИКС.

Среди других тем, фигурирующих в программе БРИФ: развитие маркетинговых услуг, технологии и ИИ, PR, Total Retail Media, influence marketing, креативные услуги, региональное развитие, фестивальная индустрия и др.

В дополнение к обширной деловой части форума гостей ожидает увлекательная вечерняя программа. Кульминацией первого дня БРИФ станет офлайн-запись подкаста Алексея Парфуна, вице-президента АКАР и CEO Ai influence, «Точки над ИИ». Участники мероприятия увидят по-настоящему увлекательную и интеллектуальную дискуссию о влиянии нейросетей на современный бизнес при участии специального гостя. Помимо этого, в первый день БРИФ запланировано проведение двух важнейших отраслевых мероприятий: Церемония награждения топ-3 победителей Национальных рейтингов креативности и эффективности АКАР за 2024 год, а также Торжественное посвящение новых академиков рекламы.

Также участники смогут насладиться всеми преимуществами загородной резиденции: пройти часовую тренировку по игре в гольф под руководством опытных тренеров, чтобы стать участниками турнира рекламных агентств по гольфу, поиграть в теннис на профессиональных кортах, почувствовать азарт в арбалетном тире.

Оргкомитет БРИФ создаст все необходимые условия для профессионального взаимодействия и формирования новых направлений развития. Вся дополнительная информация и регистрация на мероприятие доступны на официальном сайте.

Организаторы: Центр развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК) и Объединенная исполнительная дирекция АКАР, АРИР, РАМУ, ГИПП

Партнеры: «Калинов Родник», Lifeline

Мерч-партнер: Oasis

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