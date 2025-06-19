Более половины россиян регулярно читают новости онлайн

Текстовые онлайн-новости регулярно читают 55% россиян. Абсолютное большинство опрошенных обращаются к новостям ежедневно (84%). При этом 63% поколения цифры живет в информационном потоке, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ.

Среди россиян, активно пользующихся интернетом, около трети читают текстовые новости один-два раза в день. 80% россиян и 70% в поколении цифры готовы полностью прочесть новости, которые кажутся важными. Однако у молодежи интерес к полному прочтению текстов на 10 п.п. ниже.

«Просмотр по диагонали», чтение только заголовков и отсутствие желания перейти по ссылке и дополнительно изучать материалы популярнее среди представителей цифрового поколения. В то же время молодежь в 2,5 раза чаще читает новости, присланные друзьями. Треть россиян изучает комментарии и обсуждения под новостью.

41% россиян читают новости без привязки ко времени, а около трети предпочитают «утренние» новости, каждый пятый — «вечерние» и перед сном. 40% россиян тратят на новости в день до двух часов и даже более, однако молодежь в общей сложности отводит на чтение новостей не более получаса в день.

Четверо из десяти россиян, активно пользующихся интернетом (40%), несколько раз в неделю и чаще просматривают материалы в «Дзене», в том числе более четверти (27%) делают это ежедневно. Интерес к ресурсу одинаково высок среди мужчин и женщин и растет вместе с возрастом россиян.

Ранее крупные медиахолдинги пожаловались на резкое сокращение интернет-трафика от «Дзена». Это связано с нововведением платформы — с начала года при клике на новость пользователи попадают не на сайт СМИ, а на публикацию в «Дзене».