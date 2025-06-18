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18.06.2025 в 06:10

Медиахолдинги столкнулись с сокращением трафика от «Дзена»

Площадка экспериментирует с переходами

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Крупные медиахолдинги столкнулись с резким сокращением интернет-трафика от «Дзена». Это связано с нововведением платформы — с начала года при клике на новость пользователи попадают не на сайт СМИ, а на публикацию в «Дзене». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные LiveInternet.

Так, у РБК показатель трафика упал в мае по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года на 42,2%, до 7,3 млн переходов, у «Коммерсанта» — на 58%, до 4,5 млн.

Однако у изданий, участвующих в эксперименте, отмечается многократный рост трафика. Среди них — ТАСС (+804%; 23 млн), Russia Today (+156%; 23,7 млн), «РИА Новости» (+32%, до 34,9 млн).

В «Дзене» отметили, что всего в эксперименте участвуют 275 федеральных и региональных ресурсов. Неравномерную динамику там объясняют объемом контента, который предоставляют редакции.

Однако участники рынка настаивают на манипуляциях с трафиком. В частности, считают, что площадка искусственно увеличивает трафик СМИ, участвующих в эксперименте. Лучше всего это объясняет пример ТАСС, которое до вхождения в эксперимент не было даже в топ-10 по трафику.

Кроме того, собеседники на медиарынке говорят об изменении условий после вхождения в эксперимент. «Вначале речь шла о гарантированном попадании в категорию "Читайте в Дзене", даже на позициях после крупных СМИ, однако после двух недель участия в проекте наши новости перестали там отображаться», — рассказал источник в одном из федеральных СМИ.

«Дзен Новости» принадлежат VK. В 2022 году компания обменялась с «Яндексом», передав ему Delivery Club и взамен получив контент-сервисы. В сентябре, когда сделку закрыли, сайт yandex.ru стал перенаправлять на dzen.ru, а главной страницей самого «Яндекса» стала ya.ru.

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