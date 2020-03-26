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26.03.2020 в 13:15

Более 60% россиян смотрели обращение Владимира Путина по телевизору

Глава государства в экстренном порядке обратился к жителям страны в связи с ситуацией с коронавирусом

Выступление президента России Владимира Путина в связи с пандемией коронавируса посмотрели 64% россиян. Такие данные на пиковый момент выступления приводит MediaHills.

Исследовательская компания подсчитала, что наибольшее количество телезрителей было в Москве (69%) и Санкт-Петербурге (66%). Всплеск интереса к телеканалам отмечался дважды — в 15:00, когда было заявлено начало обращения, и в 16:20, когда фактически началось выступление Путина.

Наибольший прирост аудиторных показателей (по сравнению с периодом с 16 по 20 марта) во время выступления был зафиксирован на телеканалах Россия 24 (+282% по Москве и + 209% по России) и Первый канал (+73% по Москве и + 9% по России).

Андрей Бояринов, генеральный директор MediaHills:

На высокие аудиторные показатели выступления Президента повлияло несколько факторов, в том числе большое число населения находящемся на домашнем режиме и повышенное внимание к действиям органов власти в сложившейся ситуации.

Напомним, 25 марта в связи со вспышкой заболевания COVID-19, вызываемого новым типом коронавируса, президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он предложил сразу несколько мер по сокращению ущерба для граждан, вызванного пандемией.

Владимир Путин Коронавирус COVID-19
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