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15.06.2023 в 07:20

Более 40% трафика в рунете генерировали боты

Показатель учитывает вредоносные системы, сжигающие рекламный бюджет

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В прошлом году 40,5% всего трафика в рунете приходилось на боты. Это на 5 процентных пунктов больше, чем в 2021 году. При этом доля вредоносных ботов увеличилась до 23%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Qrator Labs.

Интернет-трафик, сгенерированный людьми, сократился за год с 64,5 до 59,5%. На «хороших» ботов (поисковые роботы, боты для проверки ресурсов на наличие уязвимостей) пришлось около 17,5% общего трафика.

«Плохие» боты за год выросли на 5−6%. Такие системы собирают конфиденциальную информацию о пользователях, оставляют спам-комментарии и поддельные отзывы, «скликивают» рекламные объявления (сжигают рекламный бюджет, обеспечивая рост показателей по количеству показов).

Трафик вредоносных ботов, по словам экспертов, несёт угрозы для всех онлайн-ресурсов. Но если раньше они угрожали больше интернет-магазинам и маркетплейсам, то в последнее время их активность наблюдается в финансовой сфере, ЖКХ, сферах медицины, образования и развлечений. Бот-трафик продолжит расти и в ближайшие годы превысит долю «человеческого», прогнозируют участники рынка.

Ранее сообщалось, что американский чат-бот ChatGPT установил мировой рекорд, став самым быстрорастущим приложением в истории. За два месяца количество пользователей чат-бота достигло отметки в 100 млн. При этом 13 млн пользуются сервисом ежедневно.

бот
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