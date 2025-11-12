Блогеры-миллионники переносят контент в LOOKY

После запрета рекламы в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в РФ) ряд инфлюенсеров с аудиторией свыше 1 млн человек перенесли контент на российскую платформу LOOKY. При этом блогеры сохраняют до 15% подписчиков — благодаря функции синхронизации аккаунтов. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе соцсети.
Российские инфлюенсеры активно ищут альтернативу Instagram после вступления в силу закона о штрафах за размещение рекламы на площадке (они составляют от 2,5 тыс. руб. для физических лиц и до 500 тыс. руб. — для юридических). В октябре появились первые случаи разбирательств в связи с публикацией рекламных постов в Instagram. Фигурантами стали блогеры из Краснодара и Омска (в одном случае подозрения вызвал положительный отзыв на отель, в другом — «нативная» реклама косметического бренда).
В сентябре-октябре несколько крупных инста-блогеров-миллионников перенесли свой контент в LOOKY. Это прямой аналог Instagram, сохраняющий привычный пользователям интерфейс. Аудитория LOOKY насчитывает более 5 млн пользователей.
Продюсерский центр «Инсайт люди» (обладает крупнейшей в России сетью блогерских студий) стал одним из первых, кто подписал своих инфлюенсеров в LOOKY. Контент в соцсеть также перенесли шоумен Николай Сердюков (1,1 млн подписчиков), фешен-блогер Евгения Кривцова (2,6 млн), певица Лера Туманова (2,2 млн), спортсмен Никита Серов (3,6 млн), актер Сергей Романович (1,9 млн) и другие. Диапазон по числу подписчиков — от нескольких десятков тысяч до сотен тысяч и миллионов. Основные тематики авторов: лайфстайл, красота, мода, путешествия, шоу и юмор, фитнес и правильное питание. У подавляющего большинства блогеров отмечается высокая динамика роста подписок при переходе.
Сергей Пономарев, заместитель коммерческого директора продюсерского центра «Инсайт Люди»:
Мы всегда поддерживаем отечественные продукты, которые предлагают не только знакомый и популярный функционал, но и новый взгляд на цифровые инструменты. LOOKY — именно такой проект: технологичный, удобный и ориентированный на рост качества контента. Уверен, у платформы большие перспективы, а у нас впереди плодотворное сотрудничество с ними, в том числе и в части монетизации.
Василий Максименко, директор по контенту LOOKY:
LOOKY — это не просто аналог «Инсты» с точки зрения интерфейса. Наша задача — сохранить не только контент, но и каналы коммуникации между пользователями, в первую очередь в лайфстайл-сегменте. Поэтому у нас «под капотом» есть весь арсенал, необходимый для производства контента и развития аккаунтов. От встроенной нейронки и умных ботов-помощников, способных создавать креативы, до развернутых механик геймификации и ИТ-решений (например, виртуальная примерочная) — если вы бренд. Благодаря этому формируется среда, в которой можно создавать и потреблять контент, участвовать в челленджах и делать покупки прямо в одном приложении.