Блогеры-миллионники переносят контент в LOOKY

После запрета рекламы в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в РФ) ряд инфлюенсеров с аудиторией свыше 1 млн человек перенесли контент на российскую платформу LOOKY. При этом блогеры сохраняют до 15% подписчиков — благодаря функции синхронизации аккаунтов. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе соцсети.

Российские инфлюенсеры активно ищут альтернативу Instagram после вступления в силу закона о штрафах за размещение рекламы на площадке (они составляют от 2,5 тыс. руб. для физических лиц и до 500 тыс. руб. — для юридических). В октябре появились первые случаи разбирательств в связи с публикацией рекламных постов в Instagram. Фигурантами стали блогеры из Краснодара и Омска (в одном случае подозрения вызвал положительный отзыв на отель, в другом — «нативная» реклама косметического бренда).

В сентябре-октябре несколько крупных инста-блогеров-миллионников перенесли свой контент в LOOKY. Это прямой аналог Instagram, сохраняющий привычный пользователям интерфейс. Аудитория LOOKY насчитывает более 5 млн пользователей.

Продюсерский центр «Инсайт люди» (обладает крупнейшей в России сетью блогерских студий) стал одним из первых, кто подписал своих инфлюенсеров в LOOKY. Контент в соцсеть также перенесли шоумен Николай Сердюков (1,1 млн подписчиков), фешен-блогер Евгения Кривцова (2,6 млн), певица Лера Туманова (2,2 млн), спортсмен Никита Серов (3,6 млн), актер Сергей Романович (1,9 млн) и другие. Диапазон по числу подписчиков — от нескольких десятков тысяч до сотен тысяч и миллионов. Основные тематики авторов: лайфстайл, красота, мода, путешествия, шоу и юмор, фитнес и правильное питание. У подавляющего большинства блогеров отмечается высокая динамика роста подписок при переходе.

Сергей Пономарев, заместитель коммерческого директора продюсерского центра «Инсайт Люди»: Мы всегда поддерживаем отечественные продукты, которые предлагают не только знакомый и популярный функционал, но и новый взгляд на цифровые инструменты. LOOKY — именно такой проект: технологичный, удобный и ориентированный на рост качества контента. Уверен, у платформы большие перспективы, а у нас впереди плодотворное сотрудничество с ними, в том числе и в части монетизации.