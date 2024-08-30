Блогеры «Инсайт Люди» примут участие в Московском Медиафестивале

С 31 августа по 1 сентября в столице пройдет Московский Медиафестиваль. Продюсерский центр «Инсайт Люди», входящий в «Газпром-Медиа Холдинг», подготовил программу для гостей с участием блогеров-резидентов, среди которых певица, участница шоу «Голос. Дети» и «Голос», блогер-миллионник Арина Данилова. Она проведет караоке-баттл «Зрители против блогеров» 1 сентября. Об этом Sostav рассказали представители продюсерского центра.

Желающие смогут проявить себя и спеть на сцене с известными артистами любимые песни. Караоке-баттл пройдет два дня подряд с 19:00 до 21:00. Вместе с этим 1 сентября блогер, консультант в сфере искусственного интеллекта, основатель проектного агентства по интеграции систем ИИ в бизнес Максим Герасимюк проведет лекцию по нейросетям и расскажет об их особенностях, преимуществах и способах применения. Вечером гостей будет ждать концертная программа от детского дуэта «Рили».

Гости также смогут погрузиться в основы ведения прямого эфира, узнать больше о тонкостях общения с интервьюерами, ведения репортажей на лекции от ведущих Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, Дня России в Санкт-Петербурге, Московского урбанистического форума и других мероприятий — Виктории Марченко и Александра Шабалина. Кроме того, в рамках Московского Медиафестиваля пройдет лекция о продвижении в социальных сетях, современных технологиях в области SMM от экспертов «Инсайт Люди» — руководителя Digital и SMM-отдела Севар Керимовой и руководителя направления промо Ивана Гапонова.

Московский Медиафестиваль объединит разные грани медиа: от бизнеса, карьеры и цифровой безопасности до моды, музыки, кино, хобби и досуга. На ВДНХ будут работать четыре тематические зоны, пройдет более 40 контент-сессий с участием 150 экспертов и звезд. Вместе с этим гости смогут посетить концертную программу. Мероприятие организуется при поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москва. Вход на фестиваль свободный.

«Инсайт Люди» — одно из крупнейших блогерских агентств в России и продюсерский центр полного цикла, который объединяет творческих людей со всей страны. С ноября 2023 года входит в «Газпром-Медиа Холдинг».