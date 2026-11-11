«МИКС Россия» назвал победителей: два Гран-при и 108 наград

Подведены итоги «МИКС Россия 2026» — конкурса диджитал-проектов, отмечающего лучшие решения в маркетинговых коммуникациях, креативе и технологиях. Награждение состоялось на церемонии, проходящей совместно с вечеринкой НРФ-10 и «ГПМ Радио».

В этом сезоне участники представили 386 работ, из которых 208 вошли в шорт-лист. По статистике организаторов, жюри присудило 14 золотых, 35 серебряных и 59 бронзовых наград, а также два Гран-при.

Главные призы получили проекты, представляющие разные стороны современной цифровой коммуникации. Гран-при в блоке «Мастерство исполнения» завоевало агентство ONY с кейсом «Айдентика Музея советских игровых автоматов: визуальная система как конструктор». Гран-при в блоке «ИИ-Аватары» получили CARTEL совместно с Marvelous, AI Influence и Reach Ninja для торговой сети «Пятёрочка» (X5) с проектом «ИИ-сериал „Сотрудник месяца“».

Звание «Команда года» присуждено «СберМаркетингу». Специальной наградой «ТрендМИКС», отмечающей проекты, задающие тренды диджитал-индустрии, отмечены кейсы в блоках «Мастерство исполнения», «Креативное использование», «Технологии» и «ИИ-Аватары». Специальный приз партнера «Хайлатс Сити» получил «Яндекс» за проект «Прикоснитесь к новому: Яндекс Поиск с Алисой AI».

В своих оценках жюри обратило внимание на изменения в подходах к цифровым коммуникациям.

Евгения Минасян, председатель блока «Маркетинговые коммуникации»: Для меня ключевыми тенденциями стало смещение фокуса с креатива на стратегию реализации внутри рекламных кампаний и суперузкая сегментация аудитории при построении коммуникации. Все это, конечно, обусловлено желанием показать успешные бизнес-результаты по итогам рекламной кампании.

Екатерина Брянцева, председатель блока «Креативное использование»: При этом технологии никуда не делись, просто ИИ в работах этого сезона все чаще появляется не ради хайпа, а для реальной пользы проекта.

Полный список победителей по блокам, номинациям и наградам опубликован на сайте «МИКС Россия».