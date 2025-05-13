Блогеры и маркетплейсы: гайд по инфлюенс-маркетингу для роста продаж

По данным исследования Ассоциации блогеров и агентств (АБА), 52% пользователей доверяют рекламе у блогеров, а 64% приобретали товары или услуги, которые продвигали блогеры. Эти цифры прекрасно ложатся на другие данные: по данным Mediascope, два крупнейших маркетплейса — Wildberries и Ozon — охватывают 59% жителей России. Осталось понять, как превратить многочисленных подписчиков инфлюенсеров в покупателей вашего товара на маркетплейсах. Максим Колесов, руководитель AI-сервиса Salist, в статье для Sostav предоставил подробный разбор, как повысить продажи на маркетплейсах через партнерство с инфлюенсерами: от выбора блогера до рекомендаций по измерению результатов рекламы.

Зачем привлекать внешний трафик на маркетплейс

Если ваш товар висит где-то на 15-й странице поисковой выдачи маркетплейса, покупатели его просто не видят. Пробиться выше сложно, потому что топ занят компаниями с большими бюджетами на внутреннее продвижение. Что же делать? Одно из решений — «раскачивать» карточку с помощью внешнего трафика.

Вот как это работает:

Если карточку товара начинают активно просматривать и покупать товар с нее, алгоритмы маркетплейсов видят эту популярность и могут поднять позицию выше в топ бесплатно. За счет этого она получает еще больше охватов, и запускается цепная реакция по поддержанию популярности товара. С помощью внешнего продвижения вы можете повлиять на желание покупателей делиться отзывами. Комментарии довольных покупателей копятся быстрее, также влияя на естественное ранжирование товара. Зависимость от платной рекламы на маркетплейсе снижается. Если ваш товар хорошо продается, можно снизить бюджет на внутренние промо или вообще обойтись без него.

Внешний трафик — это не просто дополнительные продажи. Это разгон естественного продвижения, который вытягивает товар в топ без лишних вложений в рекламу.

Почему блогеры — хорошее решение для маркетплейсов

Сотрудничество с инфлюенсерами — рабочий способ привести на маркетплейс теплых, готовых к покупке клиентов.

Блогеры умеют продавать без «продажности». Хороший блогер не кричит «Купите!» Он рассказывает историю, показывает товар в деле, делится личным опытом. «Я тестировал этот фонарь две недели. Он реально отлично держит заряд!» — лидеры мнений говорят на языке аудитории, а не рекламных слоганов.

У них есть преданная аудитория. Подписчики блогеров — люди, которые уже доверяют их мнению. Например, если у микроинфлюенсера в бьюти-сфере с 40 000 подписчиков выйдет позитивный обзор на тональный крем, 5% фанатов пойдут его искать на Ozon или WB, а это без малого 2000 человек.

Подписчики блогеров — люди, которые уже доверяют их мнению. Например, если у микроинфлюенсера в бьюти-сфере с 40 000 подписчиков выйдет позитивный обзор на тональный крем, 5% фанатов пойдут его искать на Ozon или WB, а это без малого 2000 человек. Дешевле контекстной рекламы. Цены на сторис у небольших блогеров (до 100 000 подписчиков) — от 500 до 5000 рублей, за пост в личном блоге — 5 000−25 000 рублей, в Telegram-канале — 500−5000 рублей, интеграция в видео на YouTube стоит 15 000−50 000 рублей. Некоторые микро- и наноинфлюенсеры готовы сотрудничать по бартеру. Если у вас крутой продукт, многие микроблогеры с радостью сделают пост за бесплатный образец.

Цены на сторис у небольших блогеров (до 100 000 подписчиков) — от 500 до 5000 рублей, за пост в личном блоге — 5 000−25 000 рублей, в Telegram-канале — 500−5000 рублей, интеграция в видео на YouTube стоит 15 000−50 000 рублей. Некоторые микро- и наноинфлюенсеры готовы сотрудничать по бартеру. Если у вас крутой продукт, многие микроблогеры с радостью сделают пост за бесплатный образец. Долгий эффект. Рекламный баннер проживет пару дней или недель, а обзор на YouTube будет работать месяцами. Люди, которые смотрят старые ролики, тоже могут искать товар.

Форматы работы с блогерами при продвижении товаров на маркетплейсах

Допустим, вы решили работать с инфлюенсерами. Но как они будут представлять ваши товары, чтобы их покупали? Разберемся, какие рекламные форматы эффективны для этого.

1. Упоминание бренда

Что это: блогер быстро и ненавязчиво называет ваш товар в своем контенте. Например: «Кстати, я недавно заказал крутые наушники NNN на Ozon. Звук — просто огонь!»

Почему это работает: люди доверяют личному опыту блогера больше, чем прямой рекламе. Даже если это просто фраза вскользь, она запоминается. Пример не из товарного бизнеса, но очень интересный: его часто использует «Авиасейлс». Блогеры просто говорят: «Дешевые авиабилеты — на “Авиасейлс”», и этого достаточно, чтобы подогреть интерес.

Особенности формата:

Коротко и по делу — не требует долгой интеграции с согласованием текстов;

Дешевле полноценного обзора — можно договориться даже за бартер;

Хорошо работает в видео — не раздражает зрителей своей продолжительностью.

2. Спонсорский пост со ссылкой

Что это: история блогера, в которую органично вплетен ваш продукт. Например: «Знаете, как я ненавижу уборку? Но недавно нашла на Wildberries этот чудо-пылесос — и теперь даже получаю от процесса кайф! Вот как он изменил мою жизнь: …».

Почему это работает: люди верят историям, а не рекламе. Если блогер добавляет в пост информацию о себе и искренне увлечен товаром, его аудитория захочет такой же.

Особенности формата:

Личный сторителлинг — блогер делится реальным опытом, а не зачитывает рекламный текст;

Эмоции и польза — история вызывает отклик, а описание товара дает практическую ценность;

Фото/видео — не постановочные кадры, а реальное использование (например, блогер в халате убирается с этим пылесосом);

Четкий CTA (призыв к действию) — «Переходите по ссылке и получите скидку»;

Лучше всего работает в Telegram и VK : там выше кликабельность.

3. Классический обзор

Что это: блогер демонстрирует ваш товар в действии — распаковывает, примеряет, показывает функции и честно делится впечатлениями.

Почему это работает: покупатели сомневаются перед онлайн-заказом, так как не видят предмета вживую, а обзор снимает возражения. Если блогер показывает, что товар качественный, доверие растет.

Особенности формата:

Подходит для сложных товаров (техника, косметика, детские товары);

Дает максимум информации — зритель видит продукт со всех стороны в работе, понимает его плюсы, минусы;

Долгий эффект. Видео на YouTube может привлекать клиентов месяцами.

4. Нативная интеграция в видео

Что это: ваш товар становится естественной частью контента блогера. Например, кулинарный блогер печет торт и использует ваш карамельный топинг, комментируя: «Этот низкокалорийный топинг — просто бомба! Беру его постоянно на Ozon».

Почему это работает: зрители хорошо воспринимают такое творческие вставки, часто воспринимают рекомендацию как личное мнение блогера.

Особенности формата:

Естественность — реклама вплетается в линию повествования;

Творческий подход — свобода в съемке интеграций практически безгранична. Можно снять мини-скетч, сценку в необычной локации, придумать нестандартный костюм и так далее;

Долгий срок жизни — такие видео пересматривают в течение многих месяцев после выкладки;

Можно встроить в любой контент — обзоры, влоги, челленджи.

5. Интеграция в сторис и шортс

Что это: короткие вертикальные видео на различных площадках с вашим товаром. Вариантов подачи множество: «Смотрите, что мне пришло!» (распаковка посылки с маркетплейса), «Мой топ-3 товаров месяца» (ваш продукт в подборке), «Проверяю товар» (быстрый тест-драйв) и др.

Почему это работает: формат воспринимается как личное сообщение от блогера и дает моментальный трафик, особенно если добавить срочность.

Особенности формата:

Стоит в 3−5 раз дешевле поста и в 10−15 раз дешевле интеграции в видео;

Можно сделать за день — идеально для акций и других срочных офферов;

Можно добавить интерактив (опросы, тесты).

6. Спонсорский конкурс/розыгрыш

Что это: блогер разыгрывает ваш товар среди подписчиков. Условия могут быть разными, например, часто достаточно подписаться на соцсеть рекламодателя, а иногда нужно написать развернутый комментарий или разместить креативный репост, касающийся бренда или ниши.

Почему это работает: пользователи с удовольствием участвуют в розыгрышах из-за желания получить товар бесплатно. Каждый отмеченный друг — новый потенциальный клиент, а UGC от подписчиков привлекает внимание к рекламодателю бесплатно и увеличивает охваты. После розыгрыша можно запустить ретаргетинг на участников.

Особенности формата:

Охваты в 3−7 раз выше обычного поста;

Собирает теплую аудиторию, так как участники уже заинтересованы в товаре;

Можно получить 100+ фото/видео/комментариев/постов от участников;

Идеально для новых брендов — быстро повышает узнаваемость.

Где и как искать блогеров для продвижения товаров

Есть проверенные способы найти подходящего инфлюенсера:

1. Специальные сервисы: быстро и удобно, но с подвохом

Вот несколько примеров:

Telega.in, TGStat — специально для Телеграма;

LabelUp — охватывает сразу шесть соцсетей;

Getblogger — универсальный сервис поиска инфлюенсера и запуска рекламы.

В чем подвох? Не все сервисы проверяют достоверность статистики, предоставленной блогерами. Всегда проверяйте реальные охваты и комментарии.

2. Ручной поиск: долго, но тщательно

Вводите в поиск интересной вам соцсети ключевые слова или хештеги, например, находки вб, автоблогер, распаковка wb, #обзорwildberries, и так далее. Проанализируйте найденные аккаунты: кто и как уже рекламирует похожие товары. Смотрите историю блогера: если он давно делает обзоры товаров с WB/Ozon, его аудитория — ваши потенциальные покупатели. Отсеивайте «пустышки»:

нужны честные впечатления и креативный подход, а не просто зачитывание текста;

охват не менее 5% от подписчиков;

лайки/комменты от реальных людей, а не одни смайлики.

3. Telegram-чаты: отзывы из первых рук

Хотите узнать реальный опыт сотрудничества с блогером? Загляните в специализированные чаты, где предприниматели делятся:

списками проверенных инфлюенсеров;

отзывами о рекламных интеграциях;

подводными камнями.

Важно: в чатах можно встретить в том числе и фейковые отзывы (как хвалебные, так и заказные «черные»). Поэтому перепроверяйте статистику вручную или в специальных сервисах, а также анализируйте контент. Если у инфлюенсера много рекламы, аудитория может быть уже выгоревшей.

Как составить ТЗ на рекламу товара для блогера

Допустим, вы отправили блогеру товар на обзор, а он в сторис просто сказал: «Классная штука» — и поставил ссылку. В итоге ноль продаж. В чем проблема? Скорее всего, в плохом техническом задании (ТЗ) или его отсутствии.

Вот что обязательно нужно включить в ТЗ:

Описание вашей целевой аудитории, чтобы блогер понял, как преподнести товар. Например, «Девушки 25−35 лет, которые ухаживают за кожей, но не любят переплачивать за бренды». Как передать суть продукта (коротко и ярко). Например, не просто «крем для лица», а «увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой, который решает проблему стянутости кожи за три дня». Ключевые преимущества, которые нужно обозначить (3−5 пунктов). Блогеру нужно знать, на чем делать акцент. Обязательные упоминания: название бренда; ключевые слова; где купить. Подходящие вам способы креативной подачи. Предложите несколько вариантов, но оставьте место для творчества.

Например:

тест-драйв в реальных условиях;

день из жизни блогера с продуктом;

демонстрация эффекта в формате «До и после».

Важный момент: в ТЗ не должно быть сценария, которому нужно следовать точь-в-точь. Блогер не актер, многие отказываются так работать, потому что ценят свою творческую свободу, а аудитория чувствует фальшь.

Маркировка рекламы по закону при работе с блогерами

Если блогер хвалит ваш товар за деньги, но не сообщает об этом подписчикам — это не просто нечестно, но и незаконно. В 2022 году начал действовать закон о маркировке рекламы, согласно которому нужно маркировать любое упоминание товара или услуги за вознаграждение (деньги, бартер, бесплатные образцы).

Как правильно маркировать рекламу у блогеров?

Этап 1. Подготовка перед публикацией

Выберите ОРД (Оператора рекламных данных). В России работает семь таких систем, выбирайте любую. Сравните тарифы: чем больше рекламы планируете маркировать, тем выгоднее может быть конкретный ОРД. Настройте площадки в личном кабинете ОРД. Укажите названия соцсетей или сайтов, где будет идти реклама, и добавьте ссылки (URL) на эти площадки. Добавьте контрагентов (блогеров или агентства): названия и ИНН, если есть. Загрузите договоры с блогерами — их номера и даты. Зарегистрируйте рекламные материалы (посты, видео, сторис). Укажите их типы. Получите ERID-идентификатор для каждого креатива — уникальный код для маркировки.

Этап 2. Проверка оформления рекламы

Креатив, который размещает блогер, обязательно должен содержать три элемента:

Пометка «Реклама» (без кавычек и замены на синонимы). Информация о рекламодателе: название компании, ИП или ФИО физлица; желательно указать ИНН/ОГРН. ERID-токен. Способ его добавления зависит от формата:

если есть кликабельная ссылка на маркетплейс — вставьте токен в неё (https://site.ru/?erid=XXXXXXXXХХХХ);

ссылки нет — добавить токен в сам контент (например, в конце текста поста, поверх изображения или видео);

сторис/трансляция/подкаст — указать в описании.

Пометка «Реклама» и ERID должны быть четко видны. Нельзя прятать их в мелком шрифте или замыливать.

За отсутствие маркировки, несвоевременную или неверную отчетность могут последовать штрафы:

физическим лицам — до 100 000 руб.;

должностным лицам и ИП — до 200 000 руб.;

юридическим лицам — до 500 000 руб.

Этап 3. Отчетность после размещения

Передайте статистику в ОРД. Укажите, сколько раз показали рекламу и ее стоимость. Сформируйте акты об оказании рекламных услуг. Внесите номера актов, даты, данные заказчика и исполнителя. Проверьте отчётность. Некоторые ОРД автоматически выделяют ошибки. Исправьте их.

Как анализировать эффективность рекламных кампаний

Вы вложили деньги в рекламу у блогера, а теперь думаете: «Окупилось или нет?». Разберемся, как это проверить.

1. Считаем просмотры и продажи

После публикации рекламы смотрите статистику маркетплейса:

Динамика карточки товара. Рост количества переходов, добавлений в корзину, повышение позиции в выдаче.

Рост заказов после выхода рекламы. Пик — в первые 72 часа, повышенный интерес к товарам в течение недели, затем угасание. Но если товар зацепил аудиторию, покупатели продолжают искать его по названию через внутренний поиск маркетплейсов, а также «Яндекс» и Google. Хороший результат — от +20−30% к стандартным продажам в течение месяца после публикации.

2. Анализируем охваты и вовлеченность

Проверяем:

охват рекламной публикации (сколько людей увидели пост). Чем он больше, тем лучше. Охват менее 5% — тревожный звоночек;

вовлеченность (лайки + комментарии + сохранения). Условно хороший показатель — 5−10% вовлеченности от охвата.

3. Считаем ROI

Формула проста:

(Прибыль от рекламы — затраты на рекламу) ÷ затраты на рекламу x 100%

Например, вы заплатили блогеру 20 000 ₽ за интеграцию в YouTube, с помощью которой получили прибыль 60 000 ₽. ROI = (60 000- 20 000) ÷ 20 000×100% = 200%.

Это хороший результат, который обозначает, что с каждого вложенного в рекламу рубля вы получили два рубля чистой прибыли. Если же ROI <100% или меньше, реклама не окупилась.

Итоги

Инфлюенс-маркетинг — полноценный маркетинговый инструмент, который при грамотном подходе дает потрясающие результаты.

Вот что важно запомнить:

Блогеры создают доверие и приводят «теплых» клиентов. Их обзоры и упоминания «раскачивают» карточки товаров, помогая пробиться в топ Wildberries и Ozon. Не гонитесь за миллионниками. Микроблогеры (10−50 тыс. подписчиков) часто дают лучшую конверсию, так как их аудитория более лояльна. Их цены в 5−10 раз ниже, чем у топов. Чтобы получить то, что вы задумывали, составляйте техническое задание, но давайте творческую свободу инфлюенсеру. Обязательно проверяйте охваты и вовлеченность блогеров до сотрудничества, а по итогу анализируйте продажи и считайте ROI. Не забывайте про маркировку. Штрафы до 500 000 рублей, лучше не рисковать.

Начните с теста 2−3 блогеров, анализируйте результаты и масштабируйте успешные кейсы.