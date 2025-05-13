Блогеры и маркетплейсы: гайд по инфлюенс-маркетингу для роста продаж

По данным исследования Ассоциации блогеров и агентств (АБА), 52% пользователей доверяют рекламе у блогеров, а 64% приобретали товары или услуги, которые продвигали блогеры. Эти цифры прекрасно ложатся на другие данные: по данным Mediascope, два крупнейших маркетплейса — Wildberries и Ozon — охватывают 59% жителей России. Осталось понять, как превратить многочисленных подписчиков инфлюенсеров в покупателей вашего товара на маркетплейсах. Максим Колесов, руководитель AI-сервиса Salist, в статье для Sostav предоставил подробный разбор, как повысить продажи на маркетплейсах через партнерство с инфлюенсерами: от выбора блогера до рекомендаций по измерению результатов рекламы.
Зачем привлекать внешний трафик на маркетплейс
Если ваш товар висит где-то на 15-й странице поисковой выдачи маркетплейса, покупатели его просто не видят. Пробиться выше сложно, потому что топ занят компаниями с большими бюджетами на внутреннее продвижение. Что же делать? Одно из решений — «раскачивать» карточку с помощью внешнего трафика.
Вот как это работает:
- Если карточку товара начинают активно просматривать и покупать товар с нее, алгоритмы маркетплейсов видят эту популярность и могут поднять позицию выше в топ бесплатно. За счет этого она получает еще больше охватов, и запускается цепная реакция по поддержанию популярности товара.
- С помощью внешнего продвижения вы можете повлиять на желание покупателей делиться отзывами. Комментарии довольных покупателей копятся быстрее, также влияя на естественное ранжирование товара.
- Зависимость от платной рекламы на маркетплейсе снижается. Если ваш товар хорошо продается, можно снизить бюджет на внутренние промо или вообще обойтись без него.
Внешний трафик — это не просто дополнительные продажи. Это разгон естественного продвижения, который вытягивает товар в топ без лишних вложений в рекламу.
Почему блогеры — хорошее решение для маркетплейсов
Сотрудничество с инфлюенсерами — рабочий способ привести на маркетплейс теплых, готовых к покупке клиентов.
- Блогеры умеют продавать без «продажности». Хороший блогер не кричит «Купите!» Он рассказывает историю, показывает товар в деле, делится личным опытом. «Я тестировал этот фонарь две недели. Он реально отлично держит заряд!» — лидеры мнений говорят на языке аудитории, а не рекламных слоганов.
- У них есть преданная аудитория. Подписчики блогеров — люди, которые уже доверяют их мнению. Например, если у микроинфлюенсера в бьюти-сфере с 40 000 подписчиков выйдет позитивный обзор на тональный крем, 5% фанатов пойдут его искать на Ozon или WB, а это без малого 2000 человек.
- Дешевле контекстной рекламы. Цены на сторис у небольших блогеров (до 100 000 подписчиков) — от 500 до 5000 рублей, за пост в личном блоге — 5 000−25 000 рублей, в Telegram-канале — 500−5000 рублей, интеграция в видео на YouTube стоит 15 000−50 000 рублей. Некоторые микро- и наноинфлюенсеры готовы сотрудничать по бартеру. Если у вас крутой продукт, многие микроблогеры с радостью сделают пост за бесплатный образец.
- Долгий эффект. Рекламный баннер проживет пару дней или недель, а обзор на YouTube будет работать месяцами. Люди, которые смотрят старые ролики, тоже могут искать товар.
Форматы работы с блогерами при продвижении товаров на маркетплейсах
Допустим, вы решили работать с инфлюенсерами. Но как они будут представлять ваши товары, чтобы их покупали? Разберемся, какие рекламные форматы эффективны для этого.
1. Упоминание бренда
Что это: блогер быстро и ненавязчиво называет ваш товар в своем контенте. Например: «Кстати, я недавно заказал крутые наушники NNN на Ozon. Звук — просто огонь!»
Почему это работает: люди доверяют личному опыту блогера больше, чем прямой рекламе. Даже если это просто фраза вскользь, она запоминается. Пример не из товарного бизнеса, но очень интересный: его часто использует «Авиасейлс». Блогеры просто говорят: «Дешевые авиабилеты — на “Авиасейлс”», и этого достаточно, чтобы подогреть интерес.
Особенности формата:
- Коротко и по делу — не требует долгой интеграции с согласованием текстов;
- Дешевле полноценного обзора — можно договориться даже за бартер;
- Хорошо работает в видео — не раздражает зрителей своей продолжительностью.
2. Спонсорский пост со ссылкой
Что это: история блогера, в которую органично вплетен ваш продукт. Например: «Знаете, как я ненавижу уборку? Но недавно нашла на Wildberries этот чудо-пылесос — и теперь даже получаю от процесса кайф! Вот как он изменил мою жизнь: …».
Почему это работает: люди верят историям, а не рекламе. Если блогер добавляет в пост информацию о себе и искренне увлечен товаром, его аудитория захочет такой же.
Особенности формата:
- Личный сторителлинг — блогер делится реальным опытом, а не зачитывает рекламный текст;
- Эмоции и польза — история вызывает отклик, а описание товара дает практическую ценность;
- Фото/видео — не постановочные кадры, а реальное использование (например, блогер в халате убирается с этим пылесосом);
- Четкий CTA (призыв к действию) — «Переходите по ссылке и получите скидку»;
- Лучше всего работает в Telegram и VK: там выше кликабельность.
3. Классический обзор
Что это: блогер демонстрирует ваш товар в действии — распаковывает, примеряет, показывает функции и честно делится впечатлениями.
Почему это работает: покупатели сомневаются перед онлайн-заказом, так как не видят предмета вживую, а обзор снимает возражения. Если блогер показывает, что товар качественный, доверие растет.
Особенности формата:
- Подходит для сложных товаров (техника, косметика, детские товары);
- Дает максимум информации — зритель видит продукт со всех стороны в работе, понимает его плюсы, минусы;
- Долгий эффект. Видео на YouTube может привлекать клиентов месяцами.
4. Нативная интеграция в видео
Что это: ваш товар становится естественной частью контента блогера. Например, кулинарный блогер печет торт и использует ваш карамельный топинг, комментируя: «Этот низкокалорийный топинг — просто бомба! Беру его постоянно на Ozon».
Почему это работает: зрители хорошо воспринимают такое творческие вставки, часто воспринимают рекомендацию как личное мнение блогера.
Особенности формата:
- Естественность — реклама вплетается в линию повествования;
- Творческий подход — свобода в съемке интеграций практически безгранична. Можно снять мини-скетч, сценку в необычной локации, придумать нестандартный костюм и так далее;
- Долгий срок жизни — такие видео пересматривают в течение многих месяцев после выкладки;
- Можно встроить в любой контент — обзоры, влоги, челленджи.
5. Интеграция в сторис и шортс
Что это: короткие вертикальные видео на различных площадках с вашим товаром. Вариантов подачи множество: «Смотрите, что мне пришло!» (распаковка посылки с маркетплейса), «Мой топ-3 товаров месяца» (ваш продукт в подборке), «Проверяю товар» (быстрый тест-драйв) и др.
Почему это работает: формат воспринимается как личное сообщение от блогера и дает моментальный трафик, особенно если добавить срочность.
Особенности формата:
- Стоит в 3−5 раз дешевле поста и в 10−15 раз дешевле интеграции в видео;
- Можно сделать за день — идеально для акций и других срочных офферов;
- Можно добавить интерактив (опросы, тесты).
6. Спонсорский конкурс/розыгрыш
Что это: блогер разыгрывает ваш товар среди подписчиков. Условия могут быть разными, например, часто достаточно подписаться на соцсеть рекламодателя, а иногда нужно написать развернутый комментарий или разместить креативный репост, касающийся бренда или ниши.
Почему это работает: пользователи с удовольствием участвуют в розыгрышах из-за желания получить товар бесплатно. Каждый отмеченный друг — новый потенциальный клиент, а UGC от подписчиков привлекает внимание к рекламодателю бесплатно и увеличивает охваты. После розыгрыша можно запустить ретаргетинг на участников.
Особенности формата:
- Охваты в 3−7 раз выше обычного поста;
- Собирает теплую аудиторию, так как участники уже заинтересованы в товаре;
- Можно получить 100+ фото/видео/комментариев/постов от участников;
- Идеально для новых брендов — быстро повышает узнаваемость.
Где и как искать блогеров для продвижения товаров
Есть проверенные способы найти подходящего инфлюенсера:
1. Специальные сервисы: быстро и удобно, но с подвохом
Вот несколько примеров:
- Telega.in, TGStat — специально для Телеграма;
- LabelUp — охватывает сразу шесть соцсетей;
- Getblogger — универсальный сервис поиска инфлюенсера и запуска рекламы.
В чем подвох? Не все сервисы проверяют достоверность статистики, предоставленной блогерами. Всегда проверяйте реальные охваты и комментарии.
2. Ручной поиск: долго, но тщательно
Вводите в поиск интересной вам соцсети ключевые слова или хештеги, например, находки вб, автоблогер, распаковка wb, #обзорwildberries, и так далее. Проанализируйте найденные аккаунты: кто и как уже рекламирует похожие товары. Смотрите историю блогера: если он давно делает обзоры товаров с WB/Ozon, его аудитория — ваши потенциальные покупатели. Отсеивайте «пустышки»:
- нужны честные впечатления и креативный подход, а не просто зачитывание текста;
- охват не менее 5% от подписчиков;
- лайки/комменты от реальных людей, а не одни смайлики.
3. Telegram-чаты: отзывы из первых рук
Хотите узнать реальный опыт сотрудничества с блогером? Загляните в специализированные чаты, где предприниматели делятся:
- списками проверенных инфлюенсеров;
- отзывами о рекламных интеграциях;
- подводными камнями.
Важно: в чатах можно встретить в том числе и фейковые отзывы (как хвалебные, так и заказные «черные»). Поэтому перепроверяйте статистику вручную или в специальных сервисах, а также анализируйте контент. Если у инфлюенсера много рекламы, аудитория может быть уже выгоревшей.
Как составить ТЗ на рекламу товара для блогера
Допустим, вы отправили блогеру товар на обзор, а он в сторис просто сказал: «Классная штука» — и поставил ссылку. В итоге ноль продаж. В чем проблема? Скорее всего, в плохом техническом задании (ТЗ) или его отсутствии.
Вот что обязательно нужно включить в ТЗ:
- Описание вашей целевой аудитории, чтобы блогер понял, как преподнести товар. Например, «Девушки 25−35 лет, которые ухаживают за кожей, но не любят переплачивать за бренды».
- Как передать суть продукта (коротко и ярко). Например, не просто «крем для лица», а «увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой, который решает проблему стянутости кожи за три дня».
- Ключевые преимущества, которые нужно обозначить (3−5 пунктов). Блогеру нужно знать, на чем делать акцент.
- Обязательные упоминания: название бренда; ключевые слова; где купить.
- Подходящие вам способы креативной подачи. Предложите несколько вариантов, но оставьте место для творчества.
Например:
- тест-драйв в реальных условиях;
- день из жизни блогера с продуктом;
- демонстрация эффекта в формате «До и после».
Важный момент: в ТЗ не должно быть сценария, которому нужно следовать точь-в-точь. Блогер не актер, многие отказываются так работать, потому что ценят свою творческую свободу, а аудитория чувствует фальшь.
Маркировка рекламы по закону при работе с блогерами
Если блогер хвалит ваш товар за деньги, но не сообщает об этом подписчикам — это не просто нечестно, но и незаконно. В 2022 году начал действовать закон о маркировке рекламы, согласно которому нужно маркировать любое упоминание товара или услуги за вознаграждение (деньги, бартер, бесплатные образцы).
Как правильно маркировать рекламу у блогеров?
Этап 1. Подготовка перед публикацией
- Выберите ОРД (Оператора рекламных данных). В России работает семь таких систем, выбирайте любую. Сравните тарифы: чем больше рекламы планируете маркировать, тем выгоднее может быть конкретный ОРД.
- Настройте площадки в личном кабинете ОРД. Укажите названия соцсетей или сайтов, где будет идти реклама, и добавьте ссылки (URL) на эти площадки.
- Добавьте контрагентов (блогеров или агентства): названия и ИНН, если есть.
- Загрузите договоры с блогерами — их номера и даты.
- Зарегистрируйте рекламные материалы (посты, видео, сторис). Укажите их типы. Получите ERID-идентификатор для каждого креатива — уникальный код для маркировки.
Этап 2. Проверка оформления рекламы
Креатив, который размещает блогер, обязательно должен содержать три элемента:
- Пометка «Реклама» (без кавычек и замены на синонимы).
- Информация о рекламодателе: название компании, ИП или ФИО физлица; желательно указать ИНН/ОГРН.
- ERID-токен. Способ его добавления зависит от формата:
- если есть кликабельная ссылка на маркетплейс — вставьте токен в неё (https://site.ru/?erid=XXXXXXXXХХХХ);
- ссылки нет — добавить токен в сам контент (например, в конце текста поста, поверх изображения или видео);
- сторис/трансляция/подкаст — указать в описании.
Пометка «Реклама» и ERID должны быть четко видны. Нельзя прятать их в мелком шрифте или замыливать.
За отсутствие маркировки, несвоевременную или неверную отчетность могут последовать штрафы:
- физическим лицам — до 100 000 руб.;
- должностным лицам и ИП — до 200 000 руб.;
- юридическим лицам — до 500 000 руб.
Этап 3. Отчетность после размещения
- Передайте статистику в ОРД. Укажите, сколько раз показали рекламу и ее стоимость.
- Сформируйте акты об оказании рекламных услуг. Внесите номера актов, даты, данные заказчика и исполнителя.
- Проверьте отчётность. Некоторые ОРД автоматически выделяют ошибки. Исправьте их.
Как анализировать эффективность рекламных кампаний
Вы вложили деньги в рекламу у блогера, а теперь думаете: «Окупилось или нет?». Разберемся, как это проверить.
1. Считаем просмотры и продажи
После публикации рекламы смотрите статистику маркетплейса:
- Динамика карточки товара. Рост количества переходов, добавлений в корзину, повышение позиции в выдаче.
- Рост заказов после выхода рекламы. Пик — в первые 72 часа, повышенный интерес к товарам в течение недели, затем угасание. Но если товар зацепил аудиторию, покупатели продолжают искать его по названию через внутренний поиск маркетплейсов, а также «Яндекс» и Google. Хороший результат — от +20−30% к стандартным продажам в течение месяца после публикации.
2. Анализируем охваты и вовлеченность
Проверяем:
- охват рекламной публикации (сколько людей увидели пост). Чем он больше, тем лучше. Охват менее 5% — тревожный звоночек;
- вовлеченность (лайки + комментарии + сохранения). Условно хороший показатель — 5−10% вовлеченности от охвата.
3. Считаем ROI
Формула проста:
(Прибыль от рекламы — затраты на рекламу) ÷ затраты на рекламу x 100%
Например, вы заплатили блогеру 20 000 ₽ за интеграцию в YouTube, с помощью которой получили прибыль 60 000 ₽. ROI = (60 000- 20 000) ÷ 20 000×100% = 200%.
Это хороший результат, который обозначает, что с каждого вложенного в рекламу рубля вы получили два рубля чистой прибыли. Если же ROI <100% или меньше, реклама не окупилась.
Итоги
Инфлюенс-маркетинг — полноценный маркетинговый инструмент, который при грамотном подходе дает потрясающие результаты.
Вот что важно запомнить:
- Блогеры создают доверие и приводят «теплых» клиентов. Их обзоры и упоминания «раскачивают» карточки товаров, помогая пробиться в топ Wildberries и Ozon.
- Не гонитесь за миллионниками. Микроблогеры (10−50 тыс. подписчиков) часто дают лучшую конверсию, так как их аудитория более лояльна. Их цены в 5−10 раз ниже, чем у топов.
- Чтобы получить то, что вы задумывали, составляйте техническое задание, но давайте творческую свободу инфлюенсеру.
- Обязательно проверяйте охваты и вовлеченность блогеров до сотрудничества, а по итогу анализируйте продажи и считайте ROI.
- Не забывайте про маркировку. Штрафы до 500 000 рублей, лучше не рисковать.
Начните с теста 2−3 блогеров, анализируйте результаты и масштабируйте успешные кейсы.