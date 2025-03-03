Блинный день с «Огурцом»: праздник и рекламный сериал о любви к блинам и сгущенке

Команда продакшена «Огурец» создала рекламный проект, посвященный блинам и сгущенке, который не только развлекает, но и объединяет. Группа «Ренна» и «Огурец» внесли в календарь новый праздник — Блинный день, который, по словам команды, может отмечаться ежедневно. Стихи, забавные ситуации и динамичные кадры превратились в 4-серийный сериал про блины и сгущенку для бренда «Алексеевское». Об этом Sostav рассказала команда проекта.

Задачей продакшена «Огурец» было передать креативную идею: «Не обязательно устраивать дорогие церемонии с серьезными приготовлениями, чтобы почувствовать себя единым целым с семьей».

Для бренда были сняты четыре ролика на разные жизненные ситуации семьи Алексеевых. Персонажи сериала говорят исключительно стихами.

Амир Исаев, режиссер продакшена «Огурец»: Это была трудная, но одновременно интересная задача — поработать с актерами, а тем более с детьми так, чтобы стихи в их исполнении звучали живо. Конечно, в первую очередь, всё зависит от самого материала — нам очень повезло, что стихи были одновременно легкими и смешными. Во вторую очередь нам был очень важен кастинг. Я лично отсмотрел не меньше сотни детей и в итоге мы с клиентом выбрали именно тех, кто смог сделать подачу максимально естественной.

При съемке роликов было важно ни в коем случае не забывать, что главный герой — это не блин, а сгущенка. Поэтому продакшном было уделено много времени на фуд-часть: были проведены тесты, придуманы разные формы для блинов, а сгущенка интегрирована в композицию блюд. Для команды также было важно, чтобы продукт получится аппетитным, поэтому был приглашен оператор Лёша Андреев, у которого большой опыт в съемке еды.

Для одного из роликов под названием «Пэкман», где дети переодеваются в инопланетян, были продуманы забавные костюмы, которые выглядели так, будто дети собрали их сами из подручных средств и игрушек.

У команды исполнилась детская мечта — законно съесть кучу блинов со сгущенкой. За время трехдневных съемок актерами и съемочной группой было съедено более пятидесяти банок сгущенки.

Антон Козяков, заместитель генерального директора по маркетингу «Ренна»: Это серия роликов о простой российской семье, которую объединяет любовь друг к другу, уютным чаепитиям и блинам со сгущенным молоком «Алексеевское». В креативах мы демонстрируем, что время, проведенное с родными, становится еще более приятным, когда оно наполнено юмором, взаимопониманием, общими ценностями и традициями. Одной из таких традиций может стать блинный день с «Алексеевским». Особую атмосферность роликам придают шуточные стихи, написанные специально для нас известным детским поэтом Усачевым. Считаю, что продакшену удалось идеально перенести на экран эмоции и чувства, создав живой и яркий образ главных героев, собравшихся за семейным столом.

Команда проекта

«Ренна» (клиент)

«Арт Юнион» (агентство)

Креатив: Михаил Сосновский

Поэзия: Андрей Усачёв

«Огурец» (продакшн)

Исполнительный продюсер: Никита Сендеров

Линейные продюсеры: Полина Фотеенкова, Оля Аберемко

Режиссер: Амир Исаев

Оператор: Лёша Андреев

Второй режиссер: Франклин О’Коннор

Художник-постановщик: Даша Телегина

Художник по костюмам: Алеся Максимюк

Грим: Галия Бегеева

Фуд-стилист: Диана Нагорная

Кастинг: CastingMoscow

PM: Дима Чернышук

Монтаж: Женя Чернышёв

Цвет: Ваня Дорогавцев

CG: Blank Pig

Саунд-дизайн: Сева Панюков

Композитор: Suno