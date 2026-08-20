Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Купер
Виктор Донюков

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
20.08.2026 в 13:30

Blink добавил к карте чаты, аудио- и видеозвонки

Обновление запускают для пользователей из России, Беларуси, Казахстана, Китая, Бразилии и Мексики

Геосоциальное приложение для общения с друзьями Blink после трех месяцев тестирования завершило основной этап обновления и готово к выходу на более широкую аудиторию. К карте добавили чаты, аудио- и видеозвонки. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

В рамках тестирования Blink добавлял новые функции, собирал обратную связь и исправлял недочеты. В сервисе появились групповые чаты, аудио- и видеозвонки до 100 человек, редактирование и удаление, ответы и пересылка сообщений, голосовые сообщения и видеошары, обмен фото и видео, приглашения в чаты по ссылке. Более эмоциональным общение делают разные размеры и стили сообщений, а также стикеры с мемными звуками. На каждое сообщение можно поставить не одну, а несколько реакций.

Сервис запускает обновление для пользователей в России, Беларуси, Казахстане, Китае, Бразилии и Мексике. В планах и другие рынки, где Blink набрал аудиторию за три года работы.

В ближайшее время пользователи смогут превращать фотографии с собой и друзьями в стикеры и реакции. Параллельно команда запустила открытое тестирование веб-версии с картой и чатами — звонки появятся позже. К началу учебного сезона Blink готовит новые сценарии общения для компаний друзей, школьных классов, колледжей и университетов.

Blink нельзя назвать мессенджером в привычном смысле. Это приложение для общения не со всеми подряд, а с друзьями и близкими. В основе сервиса — интерактивная трехмерная карта, которая показывает, где друзья, с кем они и куда направляются, а также помогает написать им или созвониться, чтобы договориться о встрече.

Blink добавил к карте чаты, аудио- и видеозвонки Blink добавил к карте чаты, аудио- и видеозвонки Blink добавил к карте чаты, аудио- и видеозвонки Blink добавил к карте чаты, аудио- и видеозвонки Blink добавил к карте чаты, аудио- и видеозвонки Blink добавил к карте чаты, аудио- и видеозвонки

Дмитрий Трачук, гендиректор Blink:

Карта отвечает на вопрос «Ты где?», чаты и чекины — на «Что у тебя там?», а вместе получается главное — «Го увидимся!». Нам вообще неинтересно делать еще один мессенджер с бесконечными чатами со всеми подряд. Blink — про людей, чьи сообщения открываешь сразу и с кем правда хочется увидеться. Несколько месяцев мы вместе с пользователями докручивали приложение: добавляли то, чего не хватало, — и теперь все готово! Пора показывать обновленный Blink гораздо большей аудитории.

Blink
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.