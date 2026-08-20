Blink добавил к карте чаты, аудио- и видеозвонки

Геосоциальное приложение для общения с друзьями Blink после трех месяцев тестирования завершило основной этап обновления и готово к выходу на более широкую аудиторию. К карте добавили чаты, аудио- и видеозвонки. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

В рамках тестирования Blink добавлял новые функции, собирал обратную связь и исправлял недочеты. В сервисе появились групповые чаты, аудио- и видеозвонки до 100 человек, редактирование и удаление, ответы и пересылка сообщений, голосовые сообщения и видеошары, обмен фото и видео, приглашения в чаты по ссылке. Более эмоциональным общение делают разные размеры и стили сообщений, а также стикеры с мемными звуками. На каждое сообщение можно поставить не одну, а несколько реакций.

Сервис запускает обновление для пользователей в России, Беларуси, Казахстане, Китае, Бразилии и Мексике. В планах и другие рынки, где Blink набрал аудиторию за три года работы.

В ближайшее время пользователи смогут превращать фотографии с собой и друзьями в стикеры и реакции. Параллельно команда запустила открытое тестирование веб-версии с картой и чатами — звонки появятся позже. К началу учебного сезона Blink готовит новые сценарии общения для компаний друзей, школьных классов, колледжей и университетов.

Blink нельзя назвать мессенджером в привычном смысле. Это приложение для общения не со всеми подряд, а с друзьями и близкими. В основе сервиса — интерактивная трехмерная карта, которая показывает, где друзья, с кем они и куда направляются, а также помогает написать им или созвониться, чтобы договориться о встрече.