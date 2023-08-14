73% агентств-участников АБА планируют расширять штат в 2023 году

Ассоциация блогеров и агентств (АБА) совместно с сайтом по поиску работы и сотрудников HeadHunter и инфлюенс-маркетинговым агентством LabelUp провели исследование среди 30 участников АБА. Агентства ответили на ключевые вопросы, касающиеся найма, работы и зарплат в индустрии инфлюенс-маркетинга. О результатах исследования Sostav рассказали представители Blacklight .

Планы и реалии

Как отмечают специалисты исследования, 2022 году индустрия смотрела в будущее оптимистично: 48,4% агентств, входящих в АБА, расширяли штат и открывали у себя новые позиции и направления. 45,2% либо никого не нанимали, либо нанимали новых сотрудников взамен ушедших.

До конца 2023 года 73% из опрошенных участников планируют расширять штат, причём почти половина (45%) из них — под новые проекты и направления деятельности. 26% агентств занимают более осторожную позицию и планируют сохранить штат на текущем уровне, тогда как лишь около 3% планируют кого-либо сокращать.



Представители Blacklight констатируют, что, несмотря на трудности, с которыми столкнулась экономика страны, в инфлюенс-маркетинге идёт развитие: компании активно планируют открывать новые направления и расширять свою деятельность.

По данным HeadHunter, в 2022 году работодатели разместили 622 вакансии для специалистов в сфере инфлюенс-маркетинга — это на 48% больше по сравнению с 2021 годом. За первый квартал 2023 года размещена 281 вакансия, что позволяет ожидать и в этом году рост по сравнению с предыдущим, считают специалисты.

Как устроено агентство инфлюенс-маркетинга

Результаты исследования эксперты обобщают следующим образом: сегодня инфлюенс-агентство — это классическая компания, которая насчитывает в среднем десять отделов. В абсолютном большинстве таких агентств есть отделы клиентского сервиса (90%) и реализации (83,3%). Также часто встречается полноценная юридическая команда — в 66% агентств.



Отдельно представители Blacklight отмечают, что в сфере инфлюенс-маркетинга внимательно относятся к вопросам документов. В 90% агентств есть не только бухгалтерия, но и штатный отдел документооборота. Они предполагают, что это связано с новыми требованиями государственных регуляторов по маркировке рекламы. Реже всего встречаются отделы, связанные с собственными продуктами: разработка и продакт — в 23,3% случаев каждый, а также отдел скаутинга — в 16,7%.



За последние полтора года в 50% опрошенных агентств появились новые отделы или компетенции. «Это может говорить о том, что индустрия продолжает развиваться, несмотря на не самую простую ситуацию в экономике. Какого-то определённого тренда на то, в какую конкретную сторону стараются развиваться агентства, выделить не удалось. Но можно отметить, что это часто новые направления и ниши, а также попытки выхода на международный рынок», — объясняют эксперты.

Каково это — работать в агентстве инфлюенс-маркетинга

Если говорить о графике работы, то треть участников АБА работает в полностью удалённом формате, 16% — полностью на офисном. При этом большинство сотрудников (56%) работают в гибридном формате, то есть совмещают офис и удалёнку. «Здесь ситуация достаточно стабильная, судя по всему, ещё со времен пандемии. За последний год изменения в рабочем графике проводили около 30% агентств, большая часть из которых заключалась либо в переходе на гибрид, либо на полную удалёнку», — подчёркивает Blacklight.

Команда исследования отмечает, что изменились сами запросы соискателей к графику занятости. Почти половина (46,7%) опрошенных представителей агентств рассказали, что люди, которые приходят на собеседование, ищут не тот график, который предлагают работодатели. «Несмотря на то, что данных о том, какой конкретно график ищут соискатели, нам собрать не удалось, рискнём предположить, что в реалиях современного рынка труда соискатели предпочитают более свободные формы трудоустройства», — добавляют специалисты.

А сколько платят

Согласно исследованию «РИА Новостей», номинальные зарплаты в среднем по стране за 2022 год выросли на 13% и составили до 55,8 тыс. руб. с учётом выплаты НДФЛ. При этом, по данным Росстата за 2022 год, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в сегменте «деятельность профессиональная, научная и техническая» составила 100 843 руб — и именно к этому виду деятельности относится работа рекламных агентств по государственной классификации, отмечает Blacklight. Больше получают только в сферах финансирования и страхования — 146 637 руб., информации и связи — 121 262 руб., а также добычи полезных ископаемых — 118 376 руб.

Эксперты обращают внимание, что с деятельностью в сфере информации и связи есть явные пересечения, но тем не менее — работа в сфере маркетинга и инфлюенс считается одной из самых доходных в стране. При этом, по данным «РИА Новостей», 33% занятых в сфере профессиональной, научной и технической деятельности зарабатывают больше 100 тыс. руб. в месяц.

Диана Тугучева, руководитель отдела инфлюенс-маркетинга Blacklight: Тенденцию роста зарплат на рынке инфлюенс-маркетинга мы связываем с многофункциональностью и многозадачностью специалистов. В 2023 году мало просто менеджерить блогера. Сильный специалист разбирается в посевах, аккаунтит клиента, умеет работать с креативом, собирает аналитику. Требования к кандидатам стали выше, и это влияет на высокий уровень оплаты.

LabelUp опросило участников АБА о том, какие зарплаты они готовы платить на наиболее популярных позициях.



Аккаунт-директор. Получает либо более 200 тыс. руб. (40,7%), либо 180−200 тыс. руб. (29,6%).



Руководитель группы аккаунтов. 100−120 тыс. руб. на этой должности получают 25,9%, 140−160 тыс. руб. — 33,3%, а 180−200 тыс. руб — 22,2%.



Старший аккаунт-менеджер.

140−160 тыс. руб. — 17,2%;

120−140 тыс. руб. — 20,7%;

100−120 тыс. руб. — 31%;

80−100 тыс. руб. — 31%.

По мнению команды исследования, в целом, можно говорить о том, что старший аккаунт-менеджер получает от 80 до 140 тыс. руб. Но всё зависит от каждого отдельного случая, добавляет Blacklight.

Аккаунт-менеджер. Здесь, по мнению экспертов, картина «достаточно яркая»: 80−100 тыс. руб. получают 43,3%, а 60−80 тыс. руб. — 36,7% сотрудников на этой должности.

Младший аккаунт-менеджер. 40% агентств готовы платить джуниору от 40 до 80 руб., а 60% — до 60 тыс. руб.

Blacklight отмечает, что работодатели готовы мотивировать своих сотрудников и дополнительными бонусами: система финансовой мотивации есть в 86,2% опрошенных агентств. При этом, приблизительно в половине агентств, где финансовая мотивация присутствует, она есть не для всех. Больше всего агентства готовы делиться прибылью с теми отделами, которые напрямую работают с клиентами и их привлечением: клиентский сервис (58,6%), новые бизнес/развитие (48,3%), проджект (41,4%).

Схемы начисления бонусов встречаются разные. В основном, это либо процент от выручки (53,8%), либо фиксированная оплата за выполненные KPI — 26,9%. Реже встречаются форматы с долей в премиальном фонде (7,7%) и процентом от оборота компании (7,7%), а также другие варианты.



Также команда исследования выяснила, что 80% опрошенных агентств не готовы платить за стажировку: из них 60% не готовы — за первый месяц, 20% — за первые три.

Кого нанимают и где ищут

На вопрос о том, какой опыт работы требуется в инфлюенс-маркетинге мидл-менеджеру, 66,7% респондентов ответили, что от 1 до 3 лет, 16,7% — от 3 до 6 лет. Остальные согласились рассматривать кандидатов без опыта, либо с опытом в других диджитал-сферах. Специалисты агентства рассказывают, что работодатели ищут сотрудников в сфере инфлюенс-маркетинга, в целом, стандартными методами:

80% пользуются рекрутинговыми сайтами, в том числе HeadHunter.

Часто пользуются собственными ресурсами, штатным HR-специалистом, либо растят из стажёров — везде по 60%.

Из особенностей эксперты подчёркивают, что в инфлюенс-сфере высокая конкуренция — до 20% агентств признаются, что активно «хантят» новых сотрудников у своих конкурентов. «Ещё в нашей сфере хорошие отношения с вузами — именно там 26,7% агентств ищут новых сотрудников», — отмечает Blacklight.

Выводы

Индустрия инфлюенс-маркетинга сегодня активно развивается — 73% опрошенных агентств планируют расширять штат в 2023 году, из которых 45% — под новые регионы и направления деятельности. Выход на новые направления — это реакция на волатильность экономики в последнее время, снижение рисков, подчёркивает Blacklight.

Согласно исследованию, в сфере инфлюенс-маркетинга одни из самых высоких зарплат в России.

Индустрия «выросла» за последние годы: команды, работавшие «на коленке» десять лет назад, сегодня превратились в серьёзные компании со штатными юристами и специальными отделами документооборота.

В индустрии достаточно свободный график — 56% гибридный.

От 40 тыс. руб. до 200 тыс. руб. в месяц — зарплатная вилка сотрудника в сфере инфлюенс-маркетинга.

«Инфлюенс-маркетинг — развивающаяся даже в не самых простых экономических условиях индустрия с зарплатами выше среднего по другим отраслям. При этом, с точки зрения структуры работы, этот сегмент экономики уже «вырос»: в инфлюенсе серьёзно относятся к вопросам документооборота и юридическому оформлению деятельности, в отличие от ранних лет блогинга, когда многое делалось „на коленке“», — рассказывает команда исследования.