Российский бизнес в сфере интернет-торговли восстанавливается рекордными темпами

Во втором квартале 2023 года обороты российских предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) в сфере интернет-торговли увеличились на 63%, подсчитали аналитики маркетинговой платформы Calltouch, банка «Точка» и сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru. В совместном исследовании (есть в распоряжении Sostav) эксперты пришли к выводу, что бизнес российских компаний в сфере интернет-торговли восстанавливается «рекордными темпами».

В исследовании компаний говорится, что рост оборотов предприятий МСБ в сфере интернет-торговли связан с быстрым развитием маркетплейсов и их популярностью у населения. Аналитики отметили, что изменился портрет селлера. Два года назад на маркетплейсах в основном торговали реселлеры, предлагающие товары отечественных или зарубежных брендов. Сейчас на них все больше выходят дистрибьюторы, производители, которым торговые площадки облегчают логистику.

Увеличение объёмов интернет-торговли и постепенное сокращение продаж в офлайне — устойчивый тренд последних лет, подчёркивают эксперты. По прогнозам к концу 2023 года объём интернет-продаж достигнет 7,4 трлн руб.

Аналитики подсчитали, что в сфере интернет-торговли «Индекс здоровья российского бизнеса» по итогам второго квартала составил 48 баллов (рост на 6%) относительно аналогичного периода 2022-го. Индекс микропредприятий составил 53 балла (рост на 12%), компаний малого бизнеса — 51 балл (рост на 2%). У средних компаний индекс снизился на 11% — до 39 баллов.

Исследование Calltouch, «Точки» и hh.ru также показало, что число посетителей в интернет-магазинах и на маркетплейсах по отношению к допандемийному 2019 году демонстрирует стабильный рост. В 2020 году увеличение покупателей на онлайн-площадках было связано с недоступностью офлайн-магазинов. Однако, по данным аналитиков, рост продолжается и после отмены ограничений.

В июне 2023-го показатель практически приблизился к пиковым значениям аналогичного периода 2020-го. По сравнению с допандемийным 2019 годом спрос на товары интернет-магазинов вырос на 40%.

Ранее Calltouch, «Точки» и hh.ru сообщили, что «Индекс здоровья российского бизнеса» по итогам второго квартала 2023 года достиг максимального значения в период с 2019 по 2023 год — 69 баллов. Наиболее высокие темпы восстановления показали малые предприятия — рекордные 76 баллов.