Бизнес просит доработать законопроект о расширении полномочий ФНС

Бизнес-объединение «Опора России» направило в Госдуму письмо с критикой законопроекта, который наделяет Федеральную налоговую службу (ФНС) правом оценки финансово-экономического состояния компаний. Документ был направлен на имя главы комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова 10 июня. В нем предприниматели предупреждают, что принятие законопроекта в нынешней редакции способно создать дополнительные административные барьеры и привести к правовой коллизии между выводами налоговых органов и профессиональных аудиторов. Об этом сообщают «Ведомости».

Федеральная налоговая служба уже проводит анализ деятельности компаний и ИП, используя различные цифровые решения, включая сервис оценки юрлиц, запущенный в 2023 году. Законопроект закрепляет эти функции на законодательном уровне, позволяя ФНС учитывать не только финансовые показатели, но и «иные сведения», включая дискредитирующую информацию. Представители бизнеса опасаются, что это приведет к неравному отношению к участникам рынка и даже дискриминации новых компаний.

Ключевым риском бизнес считает отсутствие понятных процедур оспаривания результатов анализа и неограниченный перечень получателей данных. По мнению «Опоры России», в законопроект необходимо внести норму об информационном характере оценки и предусмотреть четкий и прозрачный механизм апелляции, в том числе через суд. Также предлагается передать разработку методик анализа от ФНС к Минфину и конкретизировать, какие именно сведения можно учитывать при проведении оценки.

В самой ФНС подчеркивают, что анализ носит исключительно статистический характер и не заменяет полноценную аудиторскую проверку. Однако эксперты признают: при использовании стандартизированных методик возможны неточности, особенно для компаний с сезонным или нестандартным бизнесом. Юристы рекомендуют ограничить доступ к данным анализа и урегулировать правовой статус таких сведений, чтобы они не подрывали рыночную репутацию добросовестных компаний.

Напомним, законопроект о наделении ФНС полномочиями по оценке финансово-экономической деятельности компаний был внесен в Госдуму в начале мая. Документ уже прошел первое чтение. Поправки предлагается внести в закон «О налоговых органах Российской Федерации».