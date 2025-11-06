Бизнес предложил изменить налоговый режим для самозанятых

«Деловая Россия» намерена направить в профильные ведомства и парламентские комитеты предложения по совершенствованию налогового режима для самозанятых. Бизнес-объединение предлагает ввести учет трат плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) на аренду помещений и оплату комиссий агрегаторов и маркетплейсов при расчете налоговых платежей. Об этом пишет Forbes.

В числе других предложений: увеличение лимита годовых доходов для применения самозанятости, упрощение перехода плательщиков НПД к статусу ИП путем внедрения межведомственного обмена данными, а также создание системы мониторинга деятельности самозанятых.

Эксперимент с налогом на профессиональный доход стартовал в 2019 году и должен завершиться 31 декабря 2028 года. Совет Федерации предложил завершить эксперимент с самозанятостью в 2026 году. В правительстве заявили, что НПД будет сохранен до 2028 года.

По данным на конец августа 2025 года, в России было зарегистрировано 14,3 млн самозанятых.