Названы наиболее устойчивые к переменам сферы бизнеса

Онлайн-торговля товарами для дома и офиса, аренда интеллектуальной собственности, оптовая торговля, рыболовство и рыбоводство показали наибольший рост и устойчивость в соответствующих сегментах рынка. Об этом говорится в исследовании «Точки», которое есть в распоряжении Sostav.

Банк проанализировал данные по регистрациям и ликвидациям бизнеса из баз ЕГРЮЛ и ФНС с января 2017 по август 2023 года.

Наименее устойчивыми к переменам оказались компании, которые работают в сферах грузоперевозок, розничной торговли в неспециализированных магазинах и торговли косметикой, одеждой и обувью.

В числе сфер, где бизнесы живут больше всех, оказались:

рыболовство и рыбоводство — 17,2 года;

предоставление социальных услуг — 16,9 года;

операции с недвижимостью — 16,9 года;

сбор и утилизация отходов и вторсырья — 16,4 года;

оптовая торговля — 16,3 года.

Самыми популярными направлениями у предпринимателей, которые открыли свой бизнес за последние 5,5 лет, стали онлайн-торговля товарами для дома и офиса, грузоперевозки и розничная торговля. Также в топ вошло строительство жилых и нежилых зданий.