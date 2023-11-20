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18+
20.11.2023 в 18:58

Названы наиболее устойчивые к переменам сферы бизнеса

Лидерами стали онлайн-торговля товарами для дома и офиса, аренда интеллектуальной собственности и оптовая торговля

Онлайн-торговля товарами для дома и офиса, аренда интеллектуальной собственности, оптовая торговля, рыболовство и рыбоводство показали наибольший рост и устойчивость в соответствующих сегментах рынка. Об этом говорится в исследовании «Точки», которое есть в распоряжении Sostav.

Банк проанализировал данные по регистрациям и ликвидациям бизнеса из баз ЕГРЮЛ и ФНС с января 2017 по август 2023 года.

Наименее устойчивыми к переменам оказались компании, которые работают в сферах грузоперевозок, розничной торговли в неспециализированных магазинах и торговли косметикой, одеждой и обувью.

В числе сфер, где бизнесы живут больше всех, оказались:

  • рыболовство и рыбоводство — 17,2 года;
  • предоставление социальных услуг — 16,9 года;
  • операции с недвижимостью — 16,9 года;
  • сбор и утилизация отходов и вторсырья — 16,4 года;
  • оптовая торговля — 16,3 года.

Самыми популярными направлениями у предпринимателей, которые открыли свой бизнес за последние 5,5 лет, стали онлайн-торговля товарами для дома и офиса, грузоперевозки и розничная торговля. Также в топ вошло строительство жилых и нежилых зданий.

исследование онлайн-торговля розничная торговля
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