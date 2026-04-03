03.04.2026 в 18:51

Бизнес переходит в банки из «белых списков»

Компании отказываются от более выгодных условий в небольших кредитных организациях

Российские компании стали переходить в банки из «белых списков», в которые сейчас входят «Альфа-банк», ВТБ, «Газпромбанк», «МТС-Банк» и ПСБ. Об этом пишут «Известия».

Бизнес отказывается от более выгодных условий в других кредитных организациях, поскольку банки, не попавшие в «белые списки», сталкиваются с перебоями в работе при отключениях интернета. Например, деятельность небольших торговых точек зависит от стабильности банковских сервисов, и любые ограничения отражаются на выручке. В результате предприниматели, чтобы избежать перебоев в платежах, открывают счета в банках из «белых списков».

Клиенты кредитных организаций, не входящих в перечень, вынуждены чаще использовать наличку. Это может создавать трудности с погашением кредитов и выполнением других обязательств в срок.

Сейчас в России работают 305 банков, таким образом, около 98% из них при отключении интернета не могут полноценно функционировать.

К «белым спискам» хотят подключиться еще два банка — «Зенит» и «Новиком». Доступ к перечню должны получить все лицензированные кредитные организации, такой вопрос сейчас прорабатывается Центробанком и Минцифры.

В «Опоре России» предупреждают, что сокращение числа нормально работающих банков может привести к перетоку клиентов в кредитные организации, включенные в «белые списки». Также это грозит увеличением тарифов из-за снижения конкуренции.

Ранее сообщалось, что в Москве заработали «белые списки» сайтов. Пользователи могут зайти на такие интернет-ресурсы во время отключений мобильного интернета.

