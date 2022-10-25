«Бизнес-кит»: кто получит по 1 млн рублей и ноутбуки от ВТБ?

Совсем скоро на сайте проекта «Бизнес-кит» появятся имена победителей. Это будут 6 участников, трое из которых получат ноутбуки, а еще трое — по 1 млн рублей на развитие своего дела. «Бизнес-кит» — не просто игра с призами: это спецпроект о комплексе мер поддержки, которые ВТБ разработал для российских предпринимателей.

Игра «Бизнес-кит» проводилась с середины августа до конца сентября, о ней узнали более 140 тыс. человек, а почти 34 тыс. стали активными участниками. Они прошли по карте океана вместе с персонажем игры — китом, и в процессе знакомились с мерами поддержки ВТБ для предпринимателей.

Игровая механика помогла десяткам тысяч участников увидеть, что сейчас благодаря надежному партнёру легко сэкономить и время, и деньги. Например, любой, у кого есть расчетный счет в ВТБ, всего за 1 рубль в месяц может подключить опции, чтобы без комиссии вносить наличные, отправлять деньги физлицам и платить за товары и услуги. Есть и сервисы, которые для клиентов ВТБ совершенно бесплатны — это «Юрист 24» и «Конструктор документов» для бизнеса.

Сейчас экспертное жюри выбирает победителей, их имена банк опубликует на сайте проекта не позже 11 декабря. Это будут 6 предпринимателей, трое из которых не только прошли всю игру и получили в ней высокий рейтинг, но и дали банку особенно полезные советы. На одном из самых важных, завершающих, этапов «Бизнес-кита» предлагалось описать, какие еще продукты и сервисы банк мог бы предложить предпринимателям, чтобы им стало проще и выгоднее работать в постоянно меняющихся условиях. ВТБ рассчитывает, что некоторые из идей участников игры можно будет реализовать: банк слышит своих клиентов, старается идти им навстречу и всегда готов помогать предпринимателям делом.