7 декабря iConText Group проведёт бизнес-игру «Профессия: руководитель»

7 декабря в 14:00 состоится бизнес-игра «Профессия: руководитель» от iConText Group в рамках проекта Mind Hub. Она подсветит важные моменты работы руководителей и поможет сформировать представление о разных аспектах деятельности компании, в которых они должны разбираться.
Участников ждут живые выступления экспертов рынка, нетворкинг, полезные знакомства и новые знания. Игроки научатся:
- назначать роли в командах и выстраивать эффективные коммуникации;
- давать обратную связь и делегировать задачи;
- мотивировать сотрудников на достижение результатов;
- презентовать проекты и вести диалог с инвесторами.
Какие темы обсудят в процессе бизнес-игры:
- что делает продукт брендом;
- как разрабатывать систему целей;
- что такое обратная связь и зачем она нужна;
- как сформировать целевое сообщение;
- как принимать решения в зависимости от личности клиента.
Игра «Профессия: руководитель» пройдёт в офисе iConText Group, ул. Новослободская 16, а её продолжительность составит пять часов. Подробности и регистрация доступны по ссылке.