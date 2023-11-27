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27.11.2023 в 16:43

7 декабря iConText Group проведёт бизнес-игру «Профессия: руководитель»

Как назначать роли в командах, выстраивать коммуникации, мотивировать сотрудников и вести диалог с инвесторами

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АЙ КОНТЕКСТ ООО | www.icontext.ru
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7 декабря в 14:00 состоится бизнес-игра «Профессия: руководитель» от iConText Group в рамках проекта Mind Hub. Она подсветит важные моменты работы руководителей и поможет сформировать представление о разных аспектах деятельности компании, в которых они должны разбираться.

Участников ждут живые выступления экспертов рынка, нетворкинг, полезные знакомства и новые знания. Игроки научатся:

  • назначать роли в командах и выстраивать эффективные коммуникации;
  • давать обратную связь и делегировать задачи;
  • мотивировать сотрудников на достижение результатов;
  • презентовать проекты и вести диалог с инвесторами.

Какие темы обсудят в процессе бизнес-игры:

  • что делает продукт брендом;
  • как разрабатывать систему целей;
  • что такое обратная связь и зачем она нужна;
  • как сформировать целевое сообщение;
  • как принимать решения в зависимости от личности клиента.

Игра «Профессия: руководитель» пройдёт в офисе iConText Group, ул. Новослободская 16, а её продолжительность составит пять часов. Подробности и регистрация доступны по ссылке.

iConText Group бизнес-игра
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