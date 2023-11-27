7 декабря iConText Group проведёт бизнес-игру «Профессия: руководитель»

7 декабря в 14:00 состоится бизнес-игра «Профессия: руководитель» от iConText Group в рамках проекта Mind Hub. Она подсветит важные моменты работы руководителей и поможет сформировать представление о разных аспектах деятельности компании, в которых они должны разбираться.

Участников ждут живые выступления экспертов рынка, нетворкинг, полезные знакомства и новые знания. Игроки научатся:

назначать роли в командах и выстраивать эффективные коммуникации;

давать обратную связь и делегировать задачи;

мотивировать сотрудников на достижение результатов;

презентовать проекты и вести диалог с инвесторами.

Какие темы обсудят в процессе бизнес-игры:

что делает продукт брендом;

как разрабатывать систему целей;

что такое обратная связь и зачем она нужна;

как сформировать целевое сообщение;

как принимать решения в зависимости от личности клиента.

Игра «Профессия: руководитель» пройдёт в офисе iConText Group, ул. Новослободская 16, а её продолжительность составит пять часов. Подробности и регистрация доступны по ссылке.