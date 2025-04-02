«Битрикс24» запустил онлайн-доски для командной работы

«Битрикс24» представил «Доски» — виртуальное пространство для совместной работы над идеями, процессами и стратегиями. Инструмент включает более 20 шаблонов для планирования, визуализации, мозговых штурмов, работы по методологии Scrum и исследований. Обновление постепенно появится у всех пользователей. Об этом Sostav сообщили в компании.

Пользователи смогут создавать доски с нуля, используя элементы для построения схем и структурирования информации. В системе доступны функции группировки, наложения, перетаскивания элементов, а также возможность настройки интерфейса под текущие потребности пользователей.

Доски можно отправлять коллегам в виде ссылки или сохранять в формате .board. Инструмент интегрирован с другими сервисами «Битрикс24», включая видеозвонки и задачи. В компании заверили, что доски защищены от утечки данных. Права доступа можно отрегулировать в зависимости от проекта. Кроме того, инструмент не имеет ограничений по количеству досок, объектов на них и числу участников.

Юрий Волошин, директор по продукту «Битрикс24»: Визуализация рабочих процессов или просто проектов необходима для повышения эффективности как в командах, так и для ведения собственных проектов. Сейчас процент использования онлайн-досок невысокий, их используют преимущественно в IT, но мы уверены, что они станут новым стандартом рынка. Причем не только в рабочих процессах, но и подходит для использования почти в любой сфере и отрасли, даже для студентов или школьников.

Компания изучала рынок подобных решений более года и в 2024 году инвестировала в проект Flip — отечественный аналог Miro.