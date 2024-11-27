Доски, коллабы и сайты AI: «Битрикс24» представил новые инструменты для бизнеса

26 ноября команда «Битрикс24» представила новые инструменты для бизнеса (в их числе — «Коллабы», «Онлайн-запись», «Доски»), а также обновленные функции совместной работы, задач, CRM, роботизации и искусственного интеллекта. Sostav подготовил краткий обзор новых решений.

«Коллабы»

«Коллабы» — отдельные пространства для совместной работы с внешними командами и клиентами внутри «Битрикс24».

В «Коллабах» бизнес может общаться с другими компаниями — подрядчиками и клиентами. Сервис упрощает взаимодействие инхаус- и аутсорс-сотрудников. В разделе есть защищенный мессенджер, где после обсуждения можно создать задачу.

Кроме того, в «Коллабах» возможны видеозвонки, имеется доступ ко всем файлам проекта, задачи и общий календарь.

«Онлайн-запись»

«Онлайн-запись» — сервис для бронирования, который позволяет составить расписание занятости специалистов, оборудования и помещений.

Например, компания сдает в аренду автомобили с водителями. Участников много: водители, техники, ответственные за подвоз топлива. Выбрать время для встречи, которое будет удобно всем, непросто. «Онлайн-запись» сводит воедино все свободные временные промежутки и позволяет выбрать самый подходящий.

Интеграция с CRM позволяет расширить клиентскую базу и работать с клиентами. Онлайн-запись можно сделать прямо из сделки. Информация о визите и история посещений будут доступны в карточке контакта.

«Доски»

«Битрикс24 Доски» — визуальное пространство для совместной работы над идеями, стратегиями и процессами. В компании указали, что в этом разделе не будет ограничений на количество досок и объектов на них, а также на число участников.

В «Доски» можно импортировать информацию из Miro. В разделе доступна работа с объектами для продвинутых пользователей — слои, перетаскивание, наложение, объединение в области, закрепление и реакции.

Также «Доской» можно поделиться по ссылке или в формате файла с расширением .board. Доски бесшовно связаны с видеозвонками, задачами и другими инструментами, а права доступа на них есть только у тех, кому они нужны для работы.

«Сайты AI»

С помощью CoPilot можно создать сайт за несколько минут. Для этого потребуется в паре предложений описать AI-ассистенту, что вам нужно, и он сразу возьмется за дело. Внести изменения на сайте можно через обычный чат с AI-ассистентом.

Отмечается, что инструмент самостоятельно подберет дизайн, напишет тексты, создаст изображения и добавит формы. Все контакты потенциальных клиентов, оставленные на сайте, автоматически сохраняются в CRM. Кроме того, любой шаблон или блок можно доработать с помощью CoPilot.

Новое в «BI Конструктор»

BI Конструктор — главный инструмент интегрированной аналитики в data-driven компаниях. Теперь он позволяет собирать данные из разных источников в единой системе.

Как пояснили в компании, это возможно благодаря внешним коннекторам данных 1С и рекламных кабинетов «Яндекса», VK и Google, импорту CSV-файлов. В итоге можно создавать управленческие отчеты: P&L, маркетинговый ROI, маржинальность и окупаемость продаж.

Речевая аналитика с AI и готовые скрипты продаж

В «Битрикс24» можно составлять скрипты продаж самостоятельно или использовать готовые и править как обычный текст. AI-помощник использует их, чтобы проанализировать общение менеджера с клиентом и дать рекомендации.

Менеджер открывает карточку сделки и видит скрипт — он открывается автоматически в зависимости от того, на каком этапе сделки клиент. Во время разговора сотрудник может использовать эти шаблоны ответов.

CoPilot оценивает, как менеджер общается с клиентом, следует скрипту, отрабатывает возражения, рассказывает об акциях. После звонка менеджер может изучить оценку от CoPilot прямо в карточке сделки.

Ролевая модель прав в CRM

В «Битрикс24» стали доступны готовые роли для сотрудников, например, руководитель отдела продаж (РОП) или администратор. Создавать их отдельно не придется — они работают как шаблоны.

Теперь можно назначить любого сотрудника на роль РОП, и у него автоматически появятся нужные доступы и права для редактирования воронок.